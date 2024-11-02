Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Андрея Сибиги. Он эмоционально отреагировал на очередную вражескую атаку и призвал партнеров к действиям.

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Сибига эмоционально отреагировал на атаку 2 ноября

Глава МИД подчеркнул, что Россия усиливает террор. Так, только этой ночью вражеская армия запустила 71 "Шахед" по Киеву и другим городам Украины. В общем, в сентябре оккупанты запустили 1 331 "Шахед" – это около 44 дронов в день, а в октябре – побили рекорд за время полномасштабного вторжения, запустив около 2 000 беспилотников. По словам Сибиги, в октябре оккупанты в среднем запускали 62 "Шахеды" в день.

Министр иностранных дел эмоционально обратился к партнерам и призвал их предоставить разрешение бить дальнобойным оружием по пунктам базирования и складах.

Дайте разрешение Украине бить по их пунктам базирования и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора,

– подчеркнул Сибига.

Напомним, что 2 ноября российская армия атаковала Киев и область "Шахедами". Силы ПВО сбили все БпЛА, однако в результате падения обломков есть повреждения. В Киеве обломки упали в 6 районах, есть повреждения в многоэтажке. В Киевской области в результате падения обломков зафиксировали повреждения в 4 районах.

Кроме того, почти 2000 абонентов в Киевской области остались без энергоснабжения.