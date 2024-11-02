Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА. Почти 2000 абонентов в Киевской области остались без энергоснабжения.

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Какие последствия атаки БпЛА на Киевщине

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал, что в области продолжают работать силы ПВО. Есть сбитые цели.

По состоянию на 12:00 в четырех районах области повреждено 8 частных домов, квартира в многоэтажном доме, две хозяйственные постройки. Повреждения незначительные – выбиты окна, двери, повреждены фасады и крыши,

– сообщил Кравченко.

Также были повреждены линии электропередач. Из-за этого без света остались 1860 абонентов в одном из населенных пунктов области.

Кроме того, в результате падения обломков БпЛА в частном хозяйстве сгорел комбайн.



"Как сообщалось ранее, в результате атаки есть пострадавшая – 82-летняя женщина, которая получила обломочное ранение из-за падения частей БПЛА. Женщина с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в больницу. Состояние удовлетворительное. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – добавили в ОВА.