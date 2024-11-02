Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Майже 2000 абонентів в Київській області залишилися без енергопостачання.

Дивіться також Понад 5 годин тривоги, постраждали 6 районів столиці: усе про атаку на Київ 2 листопада

Які наслідки атаки БпЛА на Київщині

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що в області продовжують працювати сили ППО. Є збиті цілі.

Станом на 12:00 в чотирьох районах області пошкоджено 8 приватних будинків, квартира в багатоповерховому будинку, дві господарчі споруди. Пошкодження незначні – вибиті вікна, двері, пошкоджені фасади та дахи,

– повідомив Кравченко.

Також було пошкоджено лінії електропередач. Через це без світла залишилися 1860 абонентів в одному з населених пунктів області.

Корім того, внаслідок падіння уламків БпЛА в приватному господарстві згорів комбайн.



"Як повідомлялося раніше, внаслідок атаки є постраждала – 82-річна жінка, яка отримала уламкове поранення через падіння частин БПЛА. Жінка з ранами голови та гіпертонічним кризом доправлена до лікарні. Стан задовільний. Надається вся необхідна медична допомога", – додали в ОВА.