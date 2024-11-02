В городе повреждено большое количество жилой застройки. Также в результате атаки пострадала жилая застройка. Все, что известно о последствиях российской атаки на Киев 2 ноября – читайте в материале 24 Канала.

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Около 05:00 в Киеве прогремели первые взрывы. Впрочем, в 05:30 стало известно, что БпЛА продолжают движение в направлении Киевской области. Впоследствии в ОВА сообщили о работе ПВО.

Уже в 06:46 председатель КГВА Сергей Попко сообщил о работе ПВО по вражеским целям. Около 08:41 в Киеве снова прогремели взрывы.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов. В КГВА рассказали, что ПВО уничтожила все беспилотники, которые угрожали столице.

В результате атаки "Шахедов" на Киев, падение обломков было зафиксировано в 6 районах города. Есть повреждения жилой застройки и частных авто. По состоянию на 10:12 спасатели ликвидировали все пожары.

Какие районы пострадали в результате атаки БпЛА:

  • в Соломенском районе повреждено остекление и внешняя отделка нескольких жилых домов, также пострадали 5 автомобилей;
  • в Святошинском районе ликвидирован пожар на 15 и 16 этаже в 16-этажном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Из дома эвакуированы 18 человек, на территории частной застройки повреждено нежилое помещение.
  • в 22-этажном жилом доме в Голосеевском районе частично повреждено остекление нескольких квартир;
  • в Днепровском районе возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов;
  • в Шевченковском районе ликвидирован пожар между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания на площади 2 квадратных метра.;
  • в 8-этажном жилом доме в Печерском районе поврежден балкон.

Также в патрульные полиции Киева сообщили, что затруднено движение транспорта в направлении города Ирпень, из-за падения части БпЛА на трассу Р-30

Последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС

По предварительной информации, пострадал только 1 человек. В полиции Киева уточнили, что госпитализирован патрульный полицейский, который оказывал помощь жителям горящего дома в Святошинском районе. Он получил отравление средствами горения.

Заметим, что по информации от городского головы Виталия Кличко, в Святошинском районе пострадали два человека.

Владимир Зеленский отметил, что постоянные атаки на мирные города Украины доказывают, что давление партнеров на Россию недостаточно. Президент отметил, что удары и повреждения были также на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине.

Зеленский поблагодарил украинских защитников неба и отметил, что в этом году чуть ли не каждую ночь, а иногда и утро и день – угроза "Шахедов".

"Нужно больше давления на российскую способность производить такое оружие. Нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, который дает им нерешительность свободного мира", – подчеркнул президент.