Издание The Telegraph написало, что новый дрон может летать со скоростью более 160 километров в час на высоте ориентировочно 3 километра.
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Что известно о новом украинском дроне
Новое оружие будет развернуто для преследования и перехвата Shahed-136 вместо обычных боеприпасов противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских угроз,
– заявили журналисты.
Они также объяснили, что Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для борьбы с иранскими "Шахедами".
Причем он недорогой и поможет Украине сбивать российские дроны-камикадзе типа "Шахед" и сохранить запасы ракет ПВО.
Его средняя стоимость в десятки раз ниже, чем у беспилотника "Шахед",
– рассказал источник из Wild Hornet о дроне Sting.
Сейчас известно, что беспилотники Sting:
- имеют классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из его центра, где установили боеголовку и камеру;
- будут пилотироваться с земли с помощью очков виртуальной реальности, которые позволят оператору точно видеть, куда он летит.
Издание утверждает, что будущая разработка будет иметь систему наведения с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту фиксировать вражеские цели.
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Кстати, подобные дроны использовали для перехвата российских разведывательных дронов, которые летают высоко и медленно над полем боя и собирают разведданные для артиллерийских и ракетных подразделений.