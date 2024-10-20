Об этом 24 Каналу рассказала журналистка Евгения Вирлич, отметив, что российские дроны массово атакуют Херсон. Они охотятся за местными жителями и гражданскими автомобилями.

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"Россияне в своих соцсетях анонсируют, что любой транспорт они фиксируют как цель для поражения. Враг цинично охотится на людей, сбрасывая на них взрывчатку с дронов. Противостоять этому сложно, хотя наши военные пытаются это делать", – сказала она.

Ситуация в Херсоне

Обстрелы россиян в Херсоне не прекращаются ни днем, ни ночью. К сожалению, часто есть погибшие люди.

Областная и военная администрации постоянно думают как противостоять атакам россиян. Журналистка отметила, что власть недавно выделяла средства на антидронные ружья, также продолжаются дискуссии о применении систем РЭБ.

Сложность РЭБиб в том, что они глушат не только россиян, но и технику Сил обороны,

– подчеркнула Евгения Вирлич.

По ее словам, россияне используют малые дроны, которые во время атаки снимают видео для координации ударов. Их тактика часто заключается в том, что враг применяет 2 дрона одновременно, один несет взрывчатку, а другой, который летит сверху, снимает все, что происходит.

Это не единичные случаи. Спрятаться от таких атак можно, но это зависит от скорости дрона и человека, которого он преследует. Часто среди пострадавших люди старшего возраста. Россияне цинично сбрасывают дроны на них, ведь им сложно быстро двигаться,

– отметила журналистка.

Она добавила, что жители Херсона стараются избегать открытые участки, также враг часто атакует общественный транспорт, где большое скопление людей.

Напомним, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутный автобус в Антоновке, что привело к гибели 69-летней женщины, она была среди 20 пассажиров. Подобные обстрелы общественного транспорта в Херсоне происходят почти ежедневно.