Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

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Россияне уничтожили мост в Алешках

Как сообщает агент движения "Атеш" из состава 61-й бригады морской пехоты ВС России сообщает, что уничтожение моста через реку Конка на Херсонщине может быть связано с вероятным наступлением украинских сил на Херсонском направлении.

Военнослужащие указанной бригады ранее неоднократно получали разведывательную информацию о возможном наступлении украинских сил. Сообщается также, что все подразделения в глубине до 15 километров были переведены на полную боевую готовность,

– говорят партизаны.

Кроме этого, недавно "Атеш" получили информацию о перемещении около 1000 российских военнослужащих в сторону реки Днепр.

Очевидно, россияне действительно серьезно рассматривают вариант с наступлением ВСУ на этом участке, и не взрывали бы такой важный мост без веских на то причин. Однако в движении сопротивления отмечают, это остается лишь одной из версии – враг мог взорвать мост по другим причинам, неизвестных партизанам.