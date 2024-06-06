Что могут новые дроны

Пешие прогулки по дикой природе стали популярным видом активного отдыха за последние несколько десятилетий. Суровый ландшафт предлагает широкий выбор пейзажей, а удаленность позволяет путешественникам отдохнуть от шума большого города. Но такие походы могут быть опасными, ведь путешественники могут потеряться или травмироваться. Многие из них каждый год нуждаются в помощи. Поэтому спасательные команды используют как традиционные, так и современные методы, чтобы найти тех, кто потерялся или по каким-то причинам стал недееспособным.

Смотрите также Новый беспилотник Venus Aerospace разогнали почти до скорости звука

В последние годы поисковики стали чаще использовать дроны — их высокая точка обзора позволяет охватить большую территорию быстрее, чем поиск пешком. Они также помогают обнаружить вещи, которые поисковики не могут увидеть с земли, например, вытоптанные кусты.

В этом новом исследовании команда из Университета Глазго задумалась над тем, может ли добавление искусственного интеллекта к технологии дронов улучшить поиск заблудившихся туристов.

Чтобы выяснить это, они создали модель ИИ, используя наборы данных, которые показывают пути, которыми шли люди, потерявшихся, а затем были найдены поисковыми группами по всему миру. Они также добавили соответствующие данные, такие как возраст, причина путешествия, были ли они в одиночестве, пешком, на лошади или на другом виде транспорта.

Они отметили географическую информацию, касающуюся как пути, пройденного потерянными, так и места, где их нашли, например, реки, ручьи, дороги или открытая местность. Затем они добавили данные, характерные для географии Шотландии, на горах которой тестировали свою технологию. После этого разработчики запустили модель в миллионах различных симуляций, каждая из которых представляла имитацию поиска, пока она не сузила наиболее вероятные пути, которыми мог бы пойти заблудившийся путешественник. После этого дрон получал инструкцию искать именно этими путями.

Во время тестирования их системы по сравнению с традиционными подходами, такими как использование техники "газонокосилки" для поиска реальных путешественников, новый подход находил заблудившихся путешественников чаще - в 19% случаев по сравнению с 8-12% случаев.

Исследователи предполагают, что большее количество данных сделает их систему еще более точной и, в конце концов, приведет к созданию инструмента, который можно будет использовать для спасения жизней.

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.