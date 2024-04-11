Что известно

Компания Venus Aerospace завершила первый испытательный полет беспилотника, оснащенного "вращающимся детонационным ракетным двигателем" (RDRE), который разгоняет его до скорости чуть меньше скорости звука. Компания хочет однажды построить сверхскоростные коммерческие самолеты, используя этот новый тип двигателя.

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В испытательном полете, проведенном еще 24 февраля, компания сначала подняла дрон длиной 2,4 метра и весом 136 килограммов на высоту 3658 метров на самолете Aero L-29 Delfín. Затем самолет выпустил беспилотник, а он в свою очередь активировал RDRE.

Смотрите ролик с испытаниями: видео

Аппарат пролетел 16 километров со скоростью 0,9 Маха, используя 80% доступной тяги RDRE. Успешный полет доказал жизнеспособность технологии и связанных с ней бортовых систем.

Тремя неделями ранее Venus Aerospace продемонстрировала жизнеспособность своей технологии RDRE, проведя длительное испытательное сжигание, во время которого инженеры показали, что их двигатель работал в течение всего испытательного полета.

Вместо того чтобы использовать непрерывное горение, как большинство ракетных двигателей, RDRE работает с помощью детонационной волны, непрерывно вращающейся вокруг кольцеобразной камеры. Топливо, перекись водорода, впрыскивается в кольцевую камеру, и повторные детонации становятся самоподдерживающимися после первого зажигания. В испытательном полете RDRE кольцо имело диаметр примерно 25,4 сантиметра и создавало 544 килограмма тяги.

Технология RDRE на 15% эффективнее обычных ракетных двигателей, говорится в заявлении представителей Venus Aerospace. Как следствие, аппарат, работающий на RDRE, теоретически может преодолеть большее расстояние на том же количестве топлива, чем обычные двигатели, которые сжигают топливо при постоянном давлении.

Коммерциализация

Успешный тестовый полет повышает шансы на коммерчески жизнеспособные сверхзвуковые полеты. Одной из долгосрочных целей Venus Aerospace является разработка коммерческого сверхзвукового самолета, который мог бы двигаться со скоростью 9 Махов (более 11 000 километров в час).

Для сравнения, самолет Concorde может летать со скоростью чуть более 2 Махов (менее 2500 км/ч), тогда как будущий прототип Lockheed SR-72, как ожидается, будет летать со скоростью более 6 Махов (примерно 7400 км/ч). Самолет, летящий со скоростью 9 Махов, может долететь из Лондона в Сан-Франциско за час.

Поскольку RDRE может иметь военное применение, Venus Aerospace также сотрудничает с Агентством передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA).

Минусы