Що відомо

Компанія Venus Aerospace завершила перший випробувальний політ безпілотника, оснащеного "обертовим детонаційним ракетним двигуном" (RDRE), який розганяє його до швидкості трохи меншої за швидкість звуку. Компанія хоче одного дня побудувати надшвидкісні комерційні літаки, використовуючи цей новий тип двигуна.

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У випробувальному польоті, проведеному ще 24 лютого, компанія спочатку підняла дрон довжиною 2,4 метра і вагою 136 кілограмів на висоту 3658 метрів на літаку Aero L-29 Delfín. Потім літак випустив безпілотник, а він своєю чергою активував RDRE.

Дивіться ролик із випробуваннями: відео

Апарат пролетів 16 кілометрів зі швидкістю 0,9 Маха, використовуючи 80% доступної тяги RDRE. Успішний політ довів життєздатність технології та пов'язаних із нею бортових систем.

Трьома тижнями раніше Venus Aerospace продемонструвала життєздатність своєї технології RDRE, провівши тривале випробувальне спалювання, під час якого інженери показали, що їхній двигун працював протягом усього випробувального польоту.

Замість того, щоб використовувати безперервне горіння, як більшість ракетних двигунів, RDRE працює за допомогою детонаційної хвилі, що безперервно обертається навколо кільцеподібної камери. Паливо, перекис водню, впорскується в кільцеву камеру, і повторні детонації стають самопідтримуваними після першого запалювання. У випробувальному польоті RDRE кільце мало діаметр приблизно 25,4 сантиметра й створювало 544 кілограми тяги.

Технологія RDRE на 15% ефективніша за звичайні ракетні двигуни, йдеться у заяві представників Venus Aerospace. Як наслідок, апарат, що працює на RDRE, теоретично може подолати більшу відстань на тій самій кількості палива, ніж звичайні двигуни, які спалюють паливо при постійному тиску.

Комерціалізація

Успішний тестовий політ підвищує шанси на комерційно життєздатні надзвукові польоти. Однією з довгострокових цілей Venus Aerospace є розробка комерційного надзвукового літака, який міг би рухатися зі швидкістю 9 Махів (понад 11 000 кілометрів на годину).

Для порівняння, літак Concorde може літати зі швидкістю трохи більше 2 Махів (менше 2500 км/год), тоді як майбутній прототип Lockheed SR-72, як очікується, буде літати зі швидкістю більше 6 Махів (приблизно 7400 км/год). Літак, що летить зі швидкістю 9 Махів, може долетіти з Лондона до Сан-Франциско за годину.

Оскільки RDRE може мати військове застосування, Venus Aerospace також співпрацює з Агентством передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA).

Мінуси