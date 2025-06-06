Космічний апарат Resilience розбився під час посадки на Місяць

Японський місячний посадковий апарат Resilience, створений компанією iSpace, не зміг успішно здійснити посадку на поверхню Місяця. За словами представників компанії, апарат, імовірно, зазнав аварії через надто високу швидкість під час зниження.

Спроба посадки виявилась невдалою

Апарат Resilience, друга місія японської компанії iSpace, вважається втраченою після спроби посадки 5 червня. За планом, посадка мала відбутись у районі Маре Фрігоріс – на зворотному боці Місяця, на широті близько 60 градусів північної широти. Компанія повідомила, що початкові етапи посадки відбувалися відповідно до графіка. Проте телеметричні дані засвідчили, що апарат досяг поверхні майже на дві хвилини раніше запланованого часу на швидкості 187 кілометрів на годину, що занадто багато для безпечної посадки. Зв’язок із апаратом було втрачено, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Приблизно через п’ять годин після спроби посадки iSpace заявила, що апарат, швидше за все, здійснив жорстку посадку. Виявилося, що лазерний далекомір, який мав визначати відстань до поверхні, передавав некоректні дані, оскільки "зазнав затримок в отриманні достовірних значень вимірювань". Це завадило апарату вчасно знизити швидкість.

Виходячи з цих обставин, наразі передбачається, що посадковий модуль, ймовірно, здійснив жорстку посадку на поверхню Місяця. Враховуючи, що наразі немає жодних перспектив успішної висадки на Місяць, нашим головним пріоритетом є швидкий аналіз отриманих нами на сьогодні телеметричних даних та ретельна робота над визначенням причини,

– сказав Такеші Хакамада, засновник і головний виконавчий директор iSpace.

Місія Resilience стартувала 15 січня за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX. На цій же ракеті також вирушив апарат Blue Ghost 1 від Firefly Aerospace, який успішно сів на Місяць 2 березня. Апарат iSpace обрав іншу, енергоощадну траєкторію, що дозволило зменшити витрати пального. В результаті, Resilience вийшов на місячну орбіту лише 6 травня, після чого розпочав фінальну серію маневрів.

Спусковий апарат важив 340 кілограмів і ніс низку експериментальних вантажів: електролізер для виробництва води, аграрні досліди, прилади для вимірювання космічної радіації та навіть пам’ятну тарілку від ігрового розробника Bandai Namco.

Найбільш значущим вантажем був п’ятикілограмовий місяцехід Tenacious, оснащений ковшем і камерами. Його завданням було зібрати реголіт для NASA. Крім того, Tenacious мав доставити художній об’єкт – макет "Місячного дому", створений під керівництвом шведського митця Мікаеля Генберга.

Наслідки та плани на майбутнє

Для компанії iSpace це вже друга невдала спроба м’якої посадки на Місяць. У квітні 2023 року перша місія також завершилася аварією – тоді збій у програмному забезпеченні спричинив передчасне зниження.

Попри невдачу, керівництво компанії зберігає рішучість продовжувати місії. У 2027 році планується запуск нових апаратів – Apex 1.0 для місії в межах програми NASA CLPS, а також Series 3, який фінансується урядом Японії на суму 80 мільйонів доларів. iSpace співпрацює з Draper – американською компанією, яка має історичні зв’язки з програмою "Аполлон".

На брифінгу після аварії генеральний директор iSpace порівняв ситуацію з початками SpaceX, наголосивши, що навіть лідери ринку не раз зазнавали невдач. Компанія планує уважно дослідити технічні аспекти інциденту, щоб уникнути подібних помилок у майбутньому.

За словами фінансового директора Дзюмпея Нозакі, попит на місячні посадкові апарати зростає, а кількість компаній, здатних їх створювати, обмежена. Це надає iSpace конкурентну перевагу, якщо вона зможе продемонструвати успішні місії найближчим часом.