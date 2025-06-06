Попытка посадки оказалась неудачной

Аппарат Resilience, вторая миссия японской компании iSpace, считается потерянной после попытки посадки 5 июня. По плану, посадка должна была состояться в районе Маре Фригорис – на обратной стороне Луны, на широте около 60 градусов северной широты. Компания сообщила, что начальные этапы посадки происходили в соответствии с графиком. Однако телеметрические данные показали, что аппарат достиг поверхности почти на две минуты раньше запланированного времени на скорости 187 километров в час, что слишком много для безопасной посадки. Связь с аппаратом была потеряна, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Примерно через пять часов после попытки посадки iSpace заявила, что аппарат, скорее всего, совершил жесткую посадку. Оказалось, что лазерный дальномер, который должен был определять расстояние до поверхности, передавал некорректные данные, поскольку "испытал задержки в получении достоверных значений измерений". Это помешало аппарату вовремя снизить скорость.

Исходя из этих обстоятельств, сейчас предполагается, что посадочный модуль, вероятно, совершил жесткую посадку на поверхность Луны. Учитывая, что пока нет никаких перспектив успешной высадки на Луну, нашим главным приоритетом является быстрый анализ полученных нами на сегодня телеметрических данных и тщательная работа над определением причины,

– сказал Такеши Хакамада, основатель и главный исполнительный директор iSpace.

Миссия Resilience стартовала 15 января с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. На этой же ракете также отправился аппарат Blue Ghost 1 от Firefly Aerospace, который успешно сел на Луну 2 марта. Аппарат iSpace выбрал другую, энергосберегающую траекторию, что позволило уменьшить расход топлива. В результате Resilience вышел на лунную орбиту только 6 мая, после чего начал финальную серию маневров.

Спускаемый аппарат весил 340 килограммов и нес ряд экспериментальных грузов: электролизер для производства воды, аграрные опыты, приборы для измерения космической радиации и даже памятную тарелку от игрового разработчика Bandai Namco.

Наиболее значимым грузом был пятикилограммовый луноход Tenacious, оснащенный ковшом и камерами. Его задачей было собрать реголит для NASA. Кроме того, Tenacious должен был доставить художественный объект – макет "Лунного дома", созданный под руководством шведского художника Микаэля Генберга.

Последствия и планы на будущее

Для компании iSpace это уже вторая неудачная попытка мягкой посадки на Луну. В апреле 2023 года первая миссия также завершилась аварией – тогда сбой в программном обеспечении вызвал преждевременное снижение.

Несмотря на неудачу, руководство компании сохраняет решимость продолжать миссии. В 2027 году планируется запуск новых аппаратов – Apex 1.0 для миссии в рамках программы NASA CLPS, а также Series 3, который финансируется правительством Японии на сумму 80 миллионов долларов. iSpace сотрудничает с Draper – американской компанией, которая имеет исторические связи с программой "Аполлон".

На брифинге после аварии генеральный директор iSpace сравнил ситуацию с началами SpaceX, отметив, что даже лидеры рынка не раз терпели неудачи. Компания планирует внимательно исследовать технические аспекты инцидента, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

По словам финансового директора Дзюмпея Нозаки, спрос на лунные посадочные аппараты растет, а количество компаний, способных их создавать, ограничено. Это дает iSpace конкурентное преимущество, если она сможет продемонстрировать успешные миссии в ближайшее время.