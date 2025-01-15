Как это было

Запуск состоялся сегодня утром, 15 января, из Флориды. Ракета Falcon 9 успешно подняла оба аппарата и теперь они будут направляться к месту назначения в течение следующего месяца. На вершине конструкции был посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly, и это первый полет посадочного модуля для компании. Проект стал частью контракта с NASA на коммерческое обслуживание Луны – программы роботизированных миссий в рамках программы "Артемида", сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceExplored.

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На борту первого лунного посадочного модуля Firefly запланировано десять экспериментов для NASA, которые имеют целью дальнейшее получение знаний о нашей Луне. Некоторые из них будут взаимодействовать с поверхностью, испытывая способы очистки лунного реголита с поверхностей, исследуя, как реголит прикрепляется к различным видам материалов, или испытывая способы его сбора.

Другой груз будет исследовать взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра, что происходит вблизи орбиты Луны. Этот груз получил специальный двухосный кардан, который направляет его датчик вверх.

Вы можете посмотреть полную трансляцию запуска здесь: видео

Путешествие на Луну

Хотя оба аппарата стартовали вместе, каждый из них будет следовать к Луне по своей траектории. Миссия Firefly под названием "Призрачные всадники в небе" (Ghost Riders in the Sky) займет 45 дней, чтобы достичь Луны. Первые 25 дней после запуска посадочный модуль "Голубой призрак" (Blue Ghost) будет летать на орбите Земли, после чего двигатель выведет его на траекторию полета к Луне. Blue Ghost проведет четыре дня на пути к Луне, а еще 16 – на орбите спутника, прежде чем попытается совершить мягкую посадку на поверхность.

Посадочный модуль Resilience будет двигаться к Луне значительно более медленным маршрутом. После работы на эллиптической переходной орбите посадочный модуль совершит облет Луны, перейдя на низкоэнергетическую траекторию для запланированной мягкой посадки.

Стоит вспомнить, что первая миссия японского стартапа на Луну, запущенная в апреле 2023 года, заняла около четырех с половиной месяцев для достижения лунной орбиты, но в конечном итоге посадочный модуль не смог совершить посадку на поверхность. Аппарат Hakuto-R Mission 1 (M1), как он был назван, стремительно упал и разбился о поверхность Луны. Hakuto-R M1 перевозил как коммерческую, так и государственную полезную нагрузку, в том числе крошечного двухколесного робота-трансформера от Японского космического агентства.

Посадка

После путешествия на Луну оба аппарата будут нацелены на плоские темные равнины, образованные давними столкновениями, которые впоследствии были затоплены лавой и другими материалами.

В частности, Blue Ghost сядет на Mare Crisium – место давнего столкновения с астероидом, которое когда-то было заполнено базальтовой лавой. По данным NASA, возраст базальтов там составляет от 2,5 до 3,3 миллиарда лет.

Что касается Resilience, то посадочный модуль ispace должен исследовать Mare Frigoris, расположенную на крайнем севере Луны. Название места переводится как "Море холода", поскольку оно простирается вдоль северной части диска Луны почти на 1 400 километров.

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Что внутри посадочного модуля Blue Ghost

Первая миссия компании Firefly на Луну — это сотрудничество с NASA в рамках инициативы космического агентства Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая направлена на развитие коммерческих услуг по доставке грузов на Луну. NASA работает со своими партнерами в отрасли над созданием спусковых аппаратов, которые могут упаковать научно-техническую полезную нагрузку и доставить ее на поверхность Луны.

По данным NASA, Blue Ghost несет 10 научных приборов для изучения поверхности Луны и сбора данных для поддержки будущих полетов человека на Луну. Инструменты включают:

LEXI (или гелиосферный рентгеновский сканер лунной среды), который сделает серию рентгеновских снимков для изучения взаимодействия солнечного ветра и магнитного поля Земли.

Лунный магнитотелурический зонд, предназначен для измерения электрических и магнитных полей для характеристики структуры и состава мантии Луны

Стереокамера для изучения лунного шлейфа и поверхности Луны, которая зафиксирует, как шлейф посадочного модуля нарушает лунный реголит во время посадки Blue Ghost на лунную поверхность.

Миссия продлится полный лунный день, что эквивалентно 14 дням на Земле. За это время Blue Ghost также будет делать снимки и соберет данные о том, как реголит на Луне реагирует на солнечное воздействие во время лунных сумерек.

Что ispace взяла с собой на Луну

Токийская компания ispace перевозит на Луну на борту своего посадочного модуля полезную нагрузку, принадлежащую частным клиентам, включая эксперимент по производству продуктов, зонд для измерения радиации в глубоком космосе и памятную тарелку из сплава.

Как сообщает ispace, посадочный модуль Resilience также несет на борту небольшой марсоход Tenacious, который будет исследовать место посадки, собирать лунный реголит и передавать данные обратно на посадочный модуль. Tenacious оснащен камерой высокой четкости и лопатой. На марсоходе будет установлен макет дома шведского художника Микаэля Генберга, который, вероятно, будет служить декоративным целям.

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Что дальше

Этот запуск — лишь верхушка айсберга. В ближайшие месяцы и годы планируется запуск еще нескольких аппаратов:

Компания Intuitive Machines, которая стала первой частной компанией, осуществившей высадку на Луну в феврале 2024 года, готовится к запуску своего второго лунного посадочного аппарата. Ее вторая миссия запланирована на февраль и будет направлена на исследование южного полярного региона Луны.

Astrobotic, потерпевшая неудачу во время первой попытки высадиться на Луну в январе 2024 года, надеется на большую удачу в этом году. Компания, базирующаяся в Питтсбурге, планирует запустить свой лунный корабль Griffin Mission One где-то в 2025 году в рамках инициативы NASA CLPS.

Поскольку частная космическая отрасль продолжает расти, высадки на Луну, вероятно, станут регулярным явлением, поскольку компании работают над развитием своих услуг по доставке грузов на Луну. То, что мы видим сейчас, – лишь начало.