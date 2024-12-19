Что случилось с Луной

Считается, что Луна вращается вокруг нашей планеты от 4,35 до 4,51 миллиарда лет – почти столько же, сколько существует сама Земля. Но это довольно неточная дата для ученых, поэтому они постоянно ищут возможности для уточнения. Новый анализ кристаллов с поверхности спутника позволяет это сделать и отныне утверждать, что меньшая дата – 4,35 миллиарда лет – является не моментом начального образования Луны, а моментом так называемого события переплавления, отличной от "первоначальной кристаллизации океана лунной магмы", сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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По самой популярной сегодня теории, Луна образовалась, когда ранняя Земля столкнулась с протопланетой размером с Марс. Это образовало облако обломков, из которых в результате и сформировалось новое небесное тело. Судя по всему это как раз и произошло 4,51 миллиарда лет (максимально далекая возможная дата – 4,53 миллиарда лет). Однако впоследствии, через 0,16-0,18 миллиарда лет, произошло нечто, что заставило поверхность спутника буквально закипеть и переплавиться. Это обнулило возраст пород, начав жизненный цикл их атомов заново.

Эти разные даты мы имели на основе анализа материалов, которые привезла на Землю миссия "Аполлон". Сначала их датировали примерно 4,35 миллиарда лет назад. Но повторный анализ с помощью более совершенных технологий показал, что некоторым из кристаллов циркона в породах может быть до 4,51 миллиарда лет. В 2023 году еще одно исследование доказало, что другие кристаллы датируются по крайней мере 4,46 миллиарда лет назад.

В новом исследовании, опубликованном 18 декабря, исследователи использовали компьютерные модели, которые указали на большую вероятность переплавления, которое превратило лунную поверхность обратно в расплавленную породу перед тем, как снова остыть, образуя насыщенные кристаллами камни. Они до сих пор лежат на поверхности, обманывая нас.

Когда эти материалы были нагреты, их внутренние часы были сброшены на то время. Но некоторые приповерхностные цирконы никогда не нагревались и не обнулялись, поэтому сохранили свой возраст,

– говорит Фрэнсис Ниммо, планетолог из Университета Калифорнии в Санта-Крус.

Это событие также объясняет, почему на Луне меньше ударных кратеров, чем ожидают ученые, если бы Луне было более 4,35 миллиарда лет, потому что любые кратеры к тому времени были бы стерты в результате переплавки.

К сожалению, ученые не знают, что именно вызвало это переплавление, но они говорят, что их моделирования не предусматривают столкновения с каким-то большим космическим телом. Вероятной причиной, которую сейчас невозможно подтвердить или опровергнуть, могла быть "орбитальная эволюция" Луны. Если она имела не круглую орбиту, а несколько сжатую по бокам, то в определенные периоды она приближалась к Земле гораздо ближе, чем в другие. Это должно было усиливать влияние гравитации, вызывая так называемую приливно-отливную деформацию. То есть Луна буквально растягивалась и сжималась каждый раз, когда удалялась от Земли или приближалась к ней. Такие колебания всегда вызывают нагрев недр и вулканизм.

Как известно, Луна постепенно отдаляется от Земли. За миллионы лет она могла стабилизировать свою орбиту, отдалиться от планеты и окончательно остыть, чтобы стать таким, каким мы знаем его сегодня.

На самом деле, это исследование нельзя считать окончательным, потому что, как минимум, мы имеем еще одно, которое говорит о том, что в какой-то очень ранний момент своего существования, Луна буквально вывернулась наизнанку. Это выяснили другие ученые в своем труде. Для того, чтобы получить какие-то окончательные данные, нам нужно установить более-менее регулярную поставку лунных пород для анализа, причём они должны поступать из разных регионов, с разной глубины, быть разного типа. Поэтому вполне возможно, что пока мы не установим там полноценную базу, все это будет оставаться лишь теориями.