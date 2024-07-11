Neuralink імплантує мозковий чип другому пацієнту вже цього місяця – деталі операції

Компанія Ілона Маска Neuralink, планує імплантувати мозковий пристрій своєму другому пацієнту до кінця липня. Це станеться після затримки, пов'язаної з проблемами зі здоров'ям першого кандидата. До кінця року компанія планує мати близько десяти учасників випробувань.

Ілон Маск поділився останніми новинами про проєкт. Обговорення охопило існуючі функціональні можливості імплантату та потенційні нові функції. Серед них – не лише лікування паралічу кінцівок і м'язів, але й допомога у відновленні втраченої пам'яті.

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Маск повторив своє бачення імплантатів мозку як засобу захисту людства від довгострокових ризиків, які несе в собі штучний інтелект. Він вважає, що ці пристрої уможливлять симбіоз між людським і штучним інтелектом, потенційно надаючи людям "надздібності".

Вдосконалення імпланта

Neuralink працює над вирішенням проблем, що виникли під час першої імплантації. Початкова операція зіткнулася з проблемами через природний рух мозку, що призвело до зміщення деяких електродів. Щоб протистояти цьому, майбутні процедури будуть використовувати складки мозку для кращої фіксації електродів, а імплантат буде розміщуватися врівень зі шкірою голови для стабільності.

Маск також акцентував на можливостях модернізації мозкових імплантатів, що дозволить пацієнтам покращувати свої пристрої за потреби. Він відповів на закиди щодо етичних стандартів Neuralink, наголосивши, що компанія дуже дбайливо ставиться до тварин, які використовуються в тестуванні.

Це було зроблено після попередніх звинувачень у неналежному поводженні з біологічними відходами та негуманному ставленні до піддослідних тварин.