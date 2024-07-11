Илон Маск поделился последними новостями о проекте. Обсуждение охватило существующие функциональные возможности имплантата и потенциальные новые функции. Среди них – не только лечение паралича конечностей и мышц, но и помощь в восстановлении утраченной памяти.

Читайте на сайте Первый пациент Neuralink рассказал Джо Рогану о возможностях и безопасности мозгового чипа

Маск повторил свое видение имплантатов мозга как средства защиты человечества от долгосрочных рисков, которые несет в себе искусственный интеллект. Он считает, что эти устройства сделают возможным симбиоз между человеческим и искусственным интеллектом, потенциально предоставляя людям "сверхспособности".

Совершенствование импланта

Neuralink работает над решением проблем, возникших во время первой имплантации. Первоначальная операция столкнулась с проблемами из-за естественного движения мозга, что привело к смещению некоторых электродов. Чтобы противостоять этому, будущие процедуры будут использовать складки мозга для лучшей фиксации электродов, а имплантат будет размещаться вровень с кожей головы для стабильности.

Маск также акцентировал на возможностях модернизации мозговых имплантатов, что позволит пациентам улучшать свои устройства при необходимости. Он ответил на упреки относительно этических стандартов Neuralink, отметив, что компания очень бережно относится к животным, которые используются в тестировании.

Это было сделано после предыдущих обвинений в ненадлежащем обращении с биологическими отходами и негуманном отношении к подопытным животным.