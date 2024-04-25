Telegram готує зміни для українських користувачів

Засновник Telegram Павло Дуров опублікував на своєму офіційному каналі повідомлення, в якому фактично анонсував зміни для користувачів, які входять до месенджера за допомогою українських номерів. За його словами, на цей крок він змушений піти через вимоги Apple.

Що відомо

За словами Дурова, у лютому 2022 року він "запропонував обмежити роботу Telegram-каналів у Росії та Україні, оскільки вони використовувалися для військової пропаганди". Однак після того до розробників начебто звернулося "багато користувачів" з проханням не робити цього, тому ідея не була реалізована.

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На думку глави компанії, таким чином користувачі з України та Росії показали, що вони виступають "категорично проти" обмежень, надаючи перевагу вільному доступу до інформації, навіть якщо вона є упередженою.

Що стосується загальних новинних/пропагандистських каналів, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують на те, що певні зміни тут можуть бути неминучими, принаймні для користувачів, які заходять у Telegram на iPhone з українських SIM-карт,

– каже Дуров.

Він додає, що Telegram змушений враховувати запити, що надходять з App Store, щоб лишатися доступним для своїх користувачів, адже американська компанія може легко видалити застосунок зі свого магазину.

Дуров не каже, які саме зміни можуть відбутися. Можна лише припустити, що компанія зробить деякі телеграм-канали недоступними для українських користувачів, а саме ті, які українська влада визнала пропагандистськими та ворожими.

Нагадаємо, дискусії про небезпеку Telegram тривають уже не перший рік. Хоча прямих доказів немає, багато хто заявляє, що компанія Дурова співпрацює з російськими спецслужбами, зокрема ФСБ, а також ніяк не шифрує користувацькі діалоги. Окремі представники української влади говорять про необхідність блокування месенджера.