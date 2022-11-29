У метеориті знайшли два мінерали, яких ніколи раніше не зустрічали на Землі

Мінерали були знайдені всередині масивного метеорита Ель-Алі, вага якого складає майже 17 тонн. Він приземлився в Сомалі в 2020 році.

Цікаво, що обидва мінерали виявили в одному й тому ж невеликому шматочку метеорита вагою всього 70 грамів. Вчені назвали мінерали Елалітом на честь метеорита і Елкінстантонітом на честь Лінді Елкінс-Тантон, директорки Міжпланетної ініціативи Університету штату Арізона і головної дослідниці майбутньої місії NASA "Психея", яка відправить зонд для дослідження багатого мінералами астероїда.

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Що відомо

Вчені класифікували Ель-Алі як метеорит комплексу Iron IAB, який складається з метеоритного заліза, вкрапленого крихітними шматочками силікатів. Дослідники планують продовжити дослідження метеоритів, щоб зрозуміти умови, за яких утворився сам астероїд. Точний склад самих мінералів поки невідомий.

Наразі вони помічені як абсолютно нові, щойно виявлені в природі матеріали. Команда зараз вивчає можливості їхнього застосування. Судячи з усього, вчені планують синтезувати їх, якщо властивості мінералів виявляться чимось корисними – наприклад, у будівництві.

На жаль, майбутні наукові відкриття, отримані від метеорита Ель-Алі, можуть бути під загрозою. Зараз об'єкт перевезено до Китаю в пошуках потенційного покупця, що може обмежити доступ дослідників до космічної породи для дослідження.