Интересно, что оба минерала обнаружили в одном и том же небольшом кусочке метеорита весом всего 70 граммов. Ученые назвали минералы Элилатом в честь метеорита и Элкинстантонитом в честь Линди Элкинс-Тантон, директора Межпланетной инициативы Университета штата Аризона и главной исследовательницы будущей миссии NASA "Психея", которая отправит зонд для исследования богатого минералами астероида.

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Что известно

Ученые классифицировали Эль-Али как метеорит комплекса Iron IAB, состоящий из метеоритного железа, вкрапленного крошечными кусочками силикатов. Исследователи планируют продолжить исследование метеоритов, чтобы понять условия, при которых образовался сам астероид. Точный состав самих минералов пока неизвестен.

Сейчас они помечены как совершенно новые, только что обнаруженные в природе материалы. Команда сейчас изучает возможности их применения. Судя по всему, ученые планируют синтезировать их, если свойства минералов окажутся чем-нибудь полезными – например, в строительстве.

К сожалению, будущие научные открытия, полученные от метеорита Эль-Али, могут оказаться под угрозой. В настоящее время объект перевезен в Китай в поисках потенциального покупателя, что может ограничить доступ исследователей к космической породе для исследования.

Напомним, Миссию к астероиду Психею перенесли. Она была запланирована уже на 2022 год, однако NASA вынуждено было изменить планы. Агентство не успело завершить тестирование наведения, навигации и управления в программном комплексе GNC до закрытия окна его запуска. Разработка GNC серьезно отставала от графика еще в 2021 году, так что большим сюрпризом это не стало.