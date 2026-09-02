Шостий вихід виключно жіночого екіпажу в космос: як усе пройшло і що було метою місії
Дві астронавтки здійснили історичний вихід у відкритий космос із борту Міжнародної космічної станції. Вони успішно замінили два інструменти, що розташовані зовні. Ця місія стала шостою повністю жіночою в історії.
Успішний ремонт на орбіті
Астронавтка NASA Джессіка Меїр та представниця Європейського космічного агентства Софі Адено провели за межами станції шість годин і 49 хвилин, пише Space.
- Головним завданням екіпажу стала заміна плоского дефлектора на Harmony Node 2, який допомагає кораблям пристикуватися до МКС. Старий пристрій покрився шаром нагару від роботи двигунів космічних апаратів.
- Також дослідниці замінили камеру високої чіткості на фермі станції.
Під час роботи Софі Адено повідомила про проблеми з рухливістю лівого плечового суглоба свого скафандра. Фахівці на Землі наказали їй зупинитися і зачекати на допомогу колеги. Джессіка Меїр швидко підійшла та розстебнула блискавку на верхній частині рукава, усунувши загин кабелю, який заважав рухатися.
Я думаю, що кабель просто застряг між багатошаровою ізоляцією плеча та поворотним механізмом. Не думаю, що його тримало щось, окрім сили тертя,
– сказала астронавтка NASA Джессіка Меїр.
Перед виникненням цієї проблеми Софі Адено також встигла взяти мазки з поверхні шлюзу та рукавичок для наукового дослідження мікроорганізмів. Натомість Джессіка Меїр за допомогою роботизованої руки Canadarm2 закрутила 46 болтів на магнітному альфа-спектрометрі та перенесла кабелі для майбутніх ремонтів.
Нові рекорди у відкритому космосі
Цей політ став сьомим у кар'єрі Джессіки Меїр і третім для Софі Адено. Наразі Меїр посідає третє місце серед усіх жінок-астронавток NASA за сумарним часом перебування у відкритому космосі. Вона вже провела у вакуумі 49 годин і 22 хвилини.
Попри виникнення технічної проблеми зі скафандром наприкінці місії, астронавтки успішно виконали всі основні завдання та повернулися на станцію. Цей вихід став сьомим для екіпажів МКС у поточному році та 284-м за всю історію існування космічної станції.