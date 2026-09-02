Успешный ремонт на орбите

Астронавтка NASA Джессика Мейр и представительница Европейского космического агентства Софи Адено провели вне станции шесть часов и 49 минут, пишет Space.

Главной задачей экипажа стала замена плоского дефлектора на Harmony Node 2 , который помогает кораблям пристыковываться к МКС. Старое устройство покрылось слоем нагара от работы двигателей космических аппаратов.

, который помогает кораблям пристыковываться к МКС. Старое устройство покрылось слоем нагара от работы двигателей космических аппаратов. Также исследовательницы заменили камеру высокой четкости на ферме станции.

Во время работы Софи Адено сообщила о проблемах с подвижностью левого плечевого сустава своего скафандра. Специалисты на Земле приказали ей остановиться и дождаться помощи коллеги. Джессика Мейр быстро подошла и расстегнула молнию на верхней части рукава, устранив изгиб кабеля, который мешал двигаться.

Я думаю, что кабель просто застрял между многослойной изоляцией плеча и поворотным механизмом. Не думаю, что его удерживало что-то, кроме силы трения,

– сказала астронавтка НАСА Джессика Мейр.

До возникновения этой проблемы Софи Адено также успела взять мазки с поверхности шлюза и перчаток для научного исследования микроорганизмов. В свою очередь Джессика Мейр с помощью роботизированной руки Canadarm2 закрутила 46 болтов на магнитном альфа-спектрометре и перенесла кабели для будущих ремонтов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Новые рекорды в открытом космосе

Этот полет стал седьмым в карьере Джессики Мейр и третьим для Софи Адено. На данный момент Мейр занимает третье место среди всех женщин-астронавток НАСА по суммарному времени пребывания в открытом космосе. Она уже провела в вакууме 49 часов и 22 минуты.

Несмотря на возникновение технической проблемы со скафандром в конце миссии, астронавтки успешно выполнили все основные задачи и вернулись на станцию. Этот выход стал седьмым для экипажей МКС в текущем году и 284-м за всю историю существования космической станции.