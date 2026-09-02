Успішний ремонт на орбіті

Астронавтка NASA Джессіка Меїр та представниця Європейського космічного агентства Софі Адено провели за межами станції шість годин і 49 хвилин, пише Space.

Головним завданням екіпажу стала заміна плоского дефлектора на Harmony Node 2 , який допомагає кораблям пристикуватися до МКС. Старий пристрій покрився шаром нагару від роботи двигунів космічних апаратів.

, який допомагає кораблям пристикуватися до МКС. Старий пристрій покрився шаром нагару від роботи двигунів космічних апаратів. Також дослідниці замінили камеру високої чіткості на фермі станції.

Під час роботи Софі Адено повідомила про проблеми з рухливістю лівого плечового суглоба свого скафандра. Фахівці на Землі наказали їй зупинитися і зачекати на допомогу колеги. Джессіка Меїр швидко підійшла та розстебнула блискавку на верхній частині рукава, усунувши загин кабелю, який заважав рухатися.

Я думаю, що кабель просто застряг між багатошаровою ізоляцією плеча та поворотним механізмом. Не думаю, що його тримало щось, окрім сили тертя,

– сказала астронавтка NASA Джессіка Меїр.

Перед виникненням цієї проблеми Софі Адено також встигла взяти мазки з поверхні шлюзу та рукавичок для наукового дослідження мікроорганізмів. Натомість Джессіка Меїр за допомогою роботизованої руки Canadarm2 закрутила 46 болтів на магнітному альфа-спектрометрі та перенесла кабелі для майбутніх ремонтів.

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Нові рекорди у відкритому космосі

Цей політ став сьомим у кар'єрі Джессіки Меїр і третім для Софі Адено. Наразі Меїр посідає третє місце серед усіх жінок-астронавток NASA за сумарним часом перебування у відкритому космосі. Вона вже провела у вакуумі 49 годин і 22 хвилини.

Попри виникнення технічної проблеми зі скафандром наприкінці місії, астронавтки успішно виконали всі основні завдання та повернулися на станцію. Цей вихід став сьомим для екіпажів МКС у поточному році та 284-м за всю історію існування космічної станції.