Хто такий Джаред Айзекман, якого щойно призначили керівником NASA

42-річний мільярдер Джаред Айзекман двічі відвідував космос. Його місія Polaris Dawn, здійснена восени 2024 року, була особливою: вона забезпечила перший вихід цивільної людини у космічний простір, за межі корабля. Тепер, після місяців слухань і плутанини, він стає керівником NASA. Що є відомо про мільярдера, який заробив значну частину своїх статків на платіжній компанії Shift4 Payments?

Джаред Айзекман: коротка біографія

Айзекман народився 11 лютого 1983 року в штаті Нью-Джерсі. У 14 років він захопився ремонтом комп'ютерів і згодом відкрив невеликий бізнес із технічного обслуговування та ремонту в підвалі своїх батьків – його компанія називалась Deco Systems. Два роки по тому ця діяльність призвела до того, що один із його клієнтів запропонував йому роботу на повну ставку. Він не вагався: вирішив кинути середню школу, щоб прийняти цю пропозицію, пише 24 Канал.

У 1999 році Айзекман заснував компанію з обробки роздрібних платежів. Йому тоді було всього 16 років. Він досі є генеральним директором цієї компанії, а у 2020 році перейменував її на Shift4 Payments. Оборот становить понад 200 мільярдів доларів на рік.

2012 року Джаред Айзекман став співзасновником компанії Draken International, яка навчає пілотів для збройних сил США. Компанія управляє одним із найбільших у світі парків приватних винищувачів.

За оцінками Forbes, станом на 2024 рік статки Айзекмана становили близько 1,9 мільярда доларів. Значна частина припадає на 38% акцій його компанії Shift4 Payments.

Рекорди

У 2008 році Айзекман спробував встановити світовий рекорд із навколосвітнього перельоту на легкому реактивному літаку, здійснивши навколосвітню подорож за 83 години. На жаль, він не зміг обігнати діючий тоді рекорд у 82 години, оскільки зіткнувся з багатогодинними затримками на землі в Індії та Японії.

Але вже у квітні 2009 року він таки досягнув своєї мети, здійснивши переліт за 61 годину 51 хвилину, що приблизно на 20 годин швидше, ніж попередній рекорд. Він літав на літаку Cessna Citation CJ2 з двома іншими членами екіпажу, пропускаючи зупинки в Індії та Японії.

Polaris Dawn

Восени 2024 року Айзекман полетів на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon у рамках п'ятиденної місії Polaris Dawn. Ця місія стала першою з трьох запланованих місій Polaris, які фінансуються й виконуються Айзекманом і SpaceX з метою розвитку космічних технологій.



Джаред Айзекман виходить у космос / Фото NASA/SpaceX

Під час місії було проведено випробування нових скафандрів для активності поза межами корабля. Вони розроблені компанією SpaceX і є більш гнучкими та економічно ефективними.

Айзекман і троє членів його екіпажу – його друг і колишній пілот ВПС Скотт Потіт, а також інженерки SpaceX Анна Менон і Сара Гілліс – відлетіли від Землі далі, ніж будь-яка інша космічна місія, здійснена з часів польотів NASA "Аполлон" у 1970-х роках.

Polaris Down стала першим виходом у відкритий космос, здійсненим астронавтами приватного, недержавного рейсу.

Айзекман і Гілліс провели близько 10 хвилин за межами космічного корабля, щоб протестувати скафандри, з'єднані з кораблем канатами, які забезпечували їх киснем.

Екіпаж пройшов через радіаційні пояси Ван Аллена, де була присутня небезпечна кількість радіації, і провів експеримент, щоб визначити, чи може радіація в космосі зробити рентгенівські знімки без рентгенівського апарата.

Місія Polaris Dawn стала другою подорожжю Айзекмана в космос. Уперше він побував там у 2021 році під час самофінансованої місії, запущеної компанією SpaceX під назвою Inspiration4. Цей політ став першою космічною місією, в якій брали участь лише туристи – жоден з чотирьох членів екіпажу не був професійним астронавтом – і був організований з метою збору коштів для дитячої лікарні. Космічний корабель провів на орбіті три дні.

Тернистий шлях до керівництва NASA

Джаред Айзекман пройшов непростий і нетиповий шлях до керівництва NASA, який включав номінацію, успішні слухання, несподіване відкликання та повернення:

4 грудня 2024 року новообраний президент Дональд Трамп номінував Айзекмана на посаду адміністратора NASA – це був історичний момент, оскільки вперше президент призначив кандидата на цю посаду ще до офіційного вступу на посаду.



Джаред Айзекман / Фото зі сторінки Джареда Айзекмана

За номінацією фактично стояв Ілон Маск, який активно лобіював кандидатуру Айзекмана, оскільки вони – давні знайомі, які співпрацювали у польотах на орбіту. Маск прагнув переорієнтувати космічну програму США з більшим фокусом на Марс замість Місяця, а тому вважав, що лояльна людина на цій посаді зробить усе так, як він хоче.

Забігаючи наперед, сталося не зовсім так, як очікував Маск, адже під час слухань у квітні 2025 року Айзекман зробив кілька заяв, які прямо суперечать мріям Ілона. Майбутній очільник NASA підтримав програму Artemis і систему запуску SLS, наголосивши на важливості Місяця. Ба більше, він розкритикував Ілона Маска за його погляди на колонізацію Марса.

30 квітня 2025 року Айзекман успішно пройшов голосування в Комітеті Сенату з торгівлі, науки та транспорту з результатом 19 голосів "за" і 9 голосів "проти".

Однак уже 31 травня 2025 року, лише за кілька днів до фінального голосування в Сенаті, Трамп раптово відкликав його кандидатуру. Президент заявив про відкликання "після ретельного вивчення попередніх зв'язків", посилаючись на пожертви Айзекмана кандидатам від Демократичної партії. За даними The New York Times, Трамп знав про ці пожертви ще під час номінування, а сам Айзекман особисто інформував Трампа про свої донати під час зустрічі через кілька тижнів після виборів 2024 року. Маск тоді публічно захистив Айзекмана, назвавши його "компетентним і доброзичливим".​

Імовірно, справжня причина відкликання була в тому, що саме в той момент шляхи Трампа і Маска почали розходитися. Обидва публічно сварилися, щедро сипали звинуваченнями й погрозами. Тож скасування цього призначення могло бути однією зі спроб помсти особисто Маску.

4 листопада 2025 року Трамп знову номінував Айзекмана на посаду адміністратора NASA. 3 грудня 2025 року відбулося друге слухання в Сенаті, де Айзекман представив своє бачення майбутнього агенції, наголошуючи на необхідності прискорити темпи космічних досліджень для конкуренції з Китаєм у поверненні на Місяць.

Нарешті, 17 грудня 2025 року Сенат остаточно затвердив Айзекмана на посаду з результатом 67 проти 30 голосів, зробивши його п'ятнадцятим керівником NASA.