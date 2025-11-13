Джек Дорсі хоче відродити Vine, тому він фінансує новий застосунок diVine

У мережу повертається дух старого Vine. Новий застосунок diVine, профінансований співзасновником Twitter Джеком Дорсі, відроджує шестисекундні відео з архіву Vine та дає користувачам змогу створювати новий контент. Головна відмінність – система, що блокує підозрілий штучний контент.

Проєкт diVine став спробою повернути атмосферу початку 2010-х, коли короткі відео Vine визначали інтернет-культуру. Його підтримав Джек Дорсі через свій новий благодійний фонд "and Other Stuff", створений у травні 2025 року для фінансування експериментальних відкритих ініціатив. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт diVine.

Що таке diVine і як він повертає Vine у 2025 році?

Розробкою diVine займається колишній співробітник Twitter Еван Геншоу-Плат (відомий під ніком Rabble). Він дослідив архів Vine, який після закриття сервісу у 2016 році зберегла волонтерська команда Archive Team. Проблема полягала в тому, що збережені дані були величезними двійковими файлами, недоступними для звичайних користувачів.

Rabble кілька місяців витрачав на відновлення структури цих файлів. Йому вдалося реконструювати старі відео, користувачів і навіть частину коментарів і переглядів. У результаті diVine містить близько 150–200 тисяч відео від приблизно 60 тисяч авторів. Для порівняння, оригінальний Vine мав кілька мільйонів користувачів.

Як пише TechCrunch, креатори, які все ще володіють авторськими правами, можуть вимагати видалення своїх відео або підтвердити право власності, щоб отримати оновлений профіль. Після цього вони можуть завантажувати новий контент чи додати свої старі роботи, яких бракує в архіві.

Щоб перевірити, чи відео створене людиною, а не згенероване ШІ, diVine використовує технології правозахисної організації Guardian Project. Вона допомагає визначити, що контент справді знятий на смартфон.

Ще одна особливість застосунку – він побудований на децентралізованому протоколі Nostr, який також підтримує Дорсі. Завдяки цьому будь-хто може створити власний сервер або версію застосунку. Дорсі зазначає, що саме Nostr дозволяє уникнути "токсичних бізнес-моделей" і корпоративного контролю, відкриваючи шлях до нового покоління соціальних платформ.

Тим часом Ілон Маск теж заявляв, що планує відродити Vine у межах X (Twitter), але жодних результатів поки не показав. DiVine натомість уже працює з відновленими відео та дотримується принципів відкритості й чесного використання контенту.

Rabble упевнений, що попит на "людські" соціальні мережі без домінування ШІ тільки зростатиме. Він вважає, що користувачі сумують за часами раннього Web 2.0, коли соцмережі будували спільноти, а не змагалися з алгоритмами.

Чому Ілон Маск створив альтернативу Вікіпедії?

Ілон Маск запустив Grokipedia – онлайн-енциклопедію, створену його компанією xAI. Проєкт позиціонується як "масштабне вдосконалення" Wikipedia, однак уже викликав суперечки через зміщення акцентів у подачі інформації. На відміну від оригіналу, Grokipedia демонструє інший підхід до опису спірних тем і персон.

На момент запуску Grokipedia містить близько 900 тисяч статей, тоді як англомовна Wikipedia має понад 7 мільйонів. Незважаючи на широкий охоплення тем, у новій енциклопедії поки є прогалини – наприклад, відсутня сторінка про Department of Government Efficiency (DOGE).