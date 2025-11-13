Джек Дорси хочет возродить Vine, поэтому он финансирует новое приложение diVine

В сеть возвращается дух старого Vine. Новое приложение diVine, профинансированное соучредителем Twitter Джеком Дорси, возрождает шестисекундные видео из архива Vine и позволяет пользователям создавать новый контент. Главное отличие – система, блокирующая подозрительный искусственный контент.

Проект diVine стал попыткой вернуть атмосферу начала 2010-х, когда короткие видео Vine определяли интернет-культуру. Его поддержал Джек Дорси через свой новый благотворительный фонд "and Other Stuff", созданный в мае 2025 года для финансирования экспериментальных открытых инициатив. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт diVine.

Что такое diVine и как он возвращает Vine в 2025 году?

Разработкой diVine занимается бывший сотрудник Twitter Эван Хэншоу-Плат (известный под ником Rabble). Он исследовал архив Vine, который после закрытия сервиса в 2016 году сохранила волонтерская команда Archive Team. Проблема заключалась в том, что сохраненные данные были огромными двоичными файлами, недоступными для обычных пользователей.

Rabble несколько месяцев тратил на восстановление структуры этих файлов. Ему удалось реконструировать старые видео, пользователей и даже часть комментариев и просмотров. В результате diVine содержит около 150–200 тысяч видео от примерно 60 тысяч авторов. Для сравнения, оригинальный Vine имел несколько миллионов пользователей.

Как пишет TechCrunch, креаторы, которые все еще владеют авторскими правами, могут потребовать удаления своих видео или подтвердить право собственности, чтобы получить обновленный профиль. После этого они могут загружать новый контент или добавить свои старые работы, которых не хватает в архиве.

Чтобы проверить, создано ли видео человеком, а не сгенерировано ИИ, diVine использует технологии правозащитной организации Guardian Project. Она помогает определить, что контент действительно снят на смартфон.

Еще одна особенность приложения – оно построено на децентрализованном протоколе Nostr, который также поддерживает Дорси. Благодаря этому любой может создать собственный сервер или версию приложения. Дорси отмечает, что именно Nostr позволяет избежать "токсичных бизнес-моделей" и корпоративного контроля, открывая путь к новому поколению социальных платформ.

Тем временем Илон Маск тоже заявлял, что планирует возродить Vine в рамках X (Twitter), но никаких результатов пока не показал. DiVine зато уже работает с восстановленными видео и придерживается принципов открытости и честного использования контента.

Rabble уверен, что спрос на "человеческие" социальные сети без доминирования ИИ будет только расти. Он считает, что пользователи скучают по временам раннего Web 2.0, когда соцсети строили сообщества, а не соревновались с алгоритмами.

