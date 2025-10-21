Во время недавнего сбоя Amazon Web Services временно пострадал и мессенджер Signal, который использует сквозное шифрование. Этим воспользовался Илон Маск – исполнительный председатель и технический директор X (бывший Twitter) – который заявил: "Я больше не доверяю Signal". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo

Почему Илон Маск раскритиковал Signal?

Впрочем, как объясняют эксперты, проблемы с центральной инфраструктурой не означают, что зашифрованные сообщения оказались под угрозой. Signal не хранит ключи шифрования, поэтому даже технические сбои не открывают доступ к частным данным пользователей.

Президент Signal Мередит Уиттакер ответила Маску, отметив, что доверие к мессенджеру базируется на открытости кода.

Signal доверяют хакеры, исследователи безопасности и сотни миллионов людей, потому что они могут проверить, как он работает. И в течение десяти лет проверка показала, что он надежный и безопасный,

– подчеркнула она.

А что с X Chat, который продвигает Маск?

В последнее время Илон Маск активно рекламирует X Chat – новую систему частных сообщений в соцсети X. Он позиционирует ее как безопасную альтернативу, однако эксперты сомневаются: чтобы быть действительно надежным, шифрованный мессенджер должен быть открытым и с проверенным кодом.

Сейчас X Chat остается в статусе бета-версии. Хотя Twitter еще в 2018 году тестировал сквозное шифрование, официально функцию запустили только в 2023-м. В компании заявили, что планируют сделать процесс проверки безопасности более прозрачным.

Бывший гендиректор Twitter Джек Дорси еще во время своего руководства поддерживал идею шифрованных сообщений. После ухода он даже создал экспериментальное приложение Bitchat, которое работает без интернета благодаря локальным сетям – подобно FireChat, что использовался во время протестов в Гонконге в 2014 году.

Signal тоже не без недостатков

Несмотря на репутацию самого надежного мессенджера, Signal также имеет свои слабые места. Как пишет Wired, ранее специалисты критиковали сервис за обязательную привязку к телефонному номеру, однако недавно пользователям разрешили регистрироваться только с помощью имени пользователя.

После заявлений Уиттакер некоторые разработчики Bitcoin раскритиковали ее слова об открытости Signal. Известный программист Питер Тодд обратил внимание, что магазины приложений Android и iOS не позволяют убедиться, совпадает ли код приложения с тем, который опубликован в открытом доступе. Подобные замечания высказал и Стив Ли из Spiral, который упомянул об открытой проблеме воспроизводимых сборок Signal для Android.

Кроме того, часть сообщества Bitcoin, которая выступает за полную децентрализацию, указывает, что Signal зависит от централизованных серверов – именно это и вызвало последний сбой.

Несмотря на критику, Signal остается эталоном безопасного безопасного общения. Эксперты признают: идеальный баланс между удобством, безопасностью и полной приватностью достичь сложно, но конкуренция между мессенджерами только способствует развитию более защищенных платформ.

Почему Илон Маск выступил против Netflix?

лон Маск призвал отказаться от подписки на Netflix, обвиняя сервис в навязывании "трансгендерной идеологии". Причиной стали сериалы с ЛГБТК+ персонажами, часть из которых уже давно снята с эфира.

В публикациях в соцсети X он раскритиковал мультипликационный сериал "Dead End: Paranormal Park", где главным героем был трансгендерный персонаж. Первый сезон шоу появился на платформе в 2022 году, однако в 2023-м его закрыли. Маск написал: "Это неприемлемо" и добавил, что отказ от Netflix якобы нужен "для здоровья детей". Миллиардер также нацелился на другие проекты с ЛГБТК+ персонажами. Он вспомнил сериал "The Baby-Sitters Club", который закрыли после двух сезонов в 2022 году, и критически отреагировал на эпизод "CoComelon Lane" 2023 года, где ребенок примерил тиару и балетную юбку. Маск прокомментировал это как "очень странно для детского шоу".