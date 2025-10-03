Илон Маск сообщил, что сам отменил подписку на Netflix, и призвал сделать это и других. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Илона Маска в Х.

Почему Маск раскритиковал Netflix?

В публикациях в соцсети X он раскритиковал мультипликационный сериал "Dead End: Paranormal Park", где главным героем был трансгендерный персонаж. Первый сезон шоу появился на платформе в 2022 году, но в 2023-м его закрыли. Маск написал: "Это неприемлемо" и добавил, что отказ от Netflix якобы нужен "для здоровья детей".

Миллиардер также нацелился на другие проекты с ЛГБТК+ персонажами. Он упомянул сериал "The Baby-Sitters Club", который закрыли после двух сезонов в 2022 году, и критически отреагировал на эпизод "CoComelon Lane" 2023 года, где ребенок примерил тиару и балетную юбку. Маск прокомментировал это как "очень странно для детского шоу".

Как сообщает The Verge, призывы Маска подхватили другие правые инфлюенсеры и политики в США. Они обвиняют Netflix в чрезмерном внимании к многообразию, инклюзивности и представленности меньшинств. Конгрессвумен Маржори Тейлор Грин заявила, что платформа "продвигает гендерную идеологию демократов".

Давление на медиакомпании усиливается на фоне политики администрации Дональда Трампа, которая объявила программы DEI (diversity, equity, inclusion) незаконными и запретила гендерно-афирмативную медицинскую помощь для детей. Представитель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Брендан Карр также склонял компании отказываться от политик инклюзивности.

Хотя влияние FCC на Netflix ограничено, кампания критики от правых деятелей и таких публичных лиц, как Маск, создает для сервиса дополнительное давление. При этом известно, что еще до этого студии часто уменьшали трансрепрезентацию. Например, Disney в прошлом году убрала эпизод "Moon Girl and Devil Dinosaur", посвященный трансгендерному персонажу.

Почему Илон Маск может стать первым триллионером?

Одиозный бизнесмен Илон Маск стал первым человеком, состояние которого достигло 500 миллиардов долларов. Заметим, что это не первый его денежный рекорд. Еще в декабре прошлого года Маск стал первым человеком состояние которого достигло 400 миллиардов долларов.

В среду акции Tesla выросли почти на 4%. Это увеличило состояние Маска на почти 9,3 миллиарда долларов. SpaceX, которая сейчас оценивается в 400 миллиардов долларов. Маск владеет 42% акций компании стоимостью ориентировочно – 168 миллиардов долларов. Также прибыли Маску приносит xAI Holdings. Эта компания оценивается в 113 миллиардов долларов. Маск владеет 53% ее акций, которые имеют стоимость – 60 миллиардов долларов.