Журналісти знайшли третю коханку Дженсена Хуанга, колишнього директора Nvidia

Журналісти дізналися про ще один роман ексочільника Nvidia Дженсена Хуанга. За даними двох джерел, він мав інтимні стосунки з іншою співробітницею компанії.

Що відомо про третій роман

Двоє обізнаних співрозмовників розповіли Reuters, що колишній генеральний директор Nvidia мав інтимні стосунки з іще однією працівницею компанії. Це вже третій позашлюбний зв'язок, який з'ясували журналісти, і другий, у якому фігурують його підлеглі.

Раніше з'явилися повідомлення про стосунки з Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює в роботі на Китай, та з Кімберлі Пауелл, віцепрезиденткою Nvidia з охорони здоров'я. Ці два романи призвели до відставки Хуанга в четвер, 12 листопада.

Журналісти не називають нову співробітницю й не зуміли з нею зв'язатися. Nvidia відмовилася коментувати ситуацію. Пауелл, Хуанг і представник ради директорів не відповіли на запити, а Еліс Хуанг не вдалося знайти.

Як розгорівся скандал

Дженсен Хуанг, якому 63 роки і який одружений, визнав стосунки поза шлюбом у заяві 8 листопада. Тоді він не назвав жінку на ім'я. Після цього тиск на нього зростав. Згодом New York Times написала про його зв'язок із Кімберлі Пауелл, а такі стосунки суворо забороняє кодекс поведінки Nvidia, зазначає Futurism.

Еліс Хуанг, яка не є родичкою Дженсена Хуанга, – китайська бізнесвумен. За даними Futurism, Дональд Трамп нібито знав про її стосунки з очільником Nvidia. Також торік Міністерство юстиції США раптово закрило розслідування Міністерства торгівлі щодо її роботодавця, сінгапурської компанії з дата-центрів. Відповідей на багато запитань досі немає.

Хто очолює Nvidia тепер

Рада директорів призначила тимчасовою генеральною директоркою фінансову директорку Колетт Кресс. Вона шукає нового керівника й розглядає як внутрішніх, так і зовнішніх кандидатів. Також у соцмережах ходять чутки, що сам Тім Кук може обійняти цю посаду, однак жодних підтверджень цьому немає.

Рада директорів запускала перевірку ще на початку листопада. Її провели незалежні особи із залученням зовнішніх юристів. Вони з'ясовували, чи не став Дженсен Хуанг ціллю іноземної розвідки. Тоді рада висловила впевненість у ньому і підтримку. Але через кілька днів випливла інформація про Еліс Хуанг, і все різко змінилося.

Чим відставка загрожує галузі штучного інтелекту

Відхід Хуанга може похитнути індустрію американського ШІ, яку він допоміг сформувати. Nvidia використала свою фінансову міцність, щоб створити навколо штучного інтелекту цілу галузь. Компанія вибудувала складні фінансові схеми, які полегшують купівлю її чипів, і підтримала хмарні компанії та лабораторії ШІ. На цьому тлі нішу можуть швидко зайняти китайці.

У четвер акції Nvidia впали на 5,5 відсотка під час активних торгів. Від піку на початку жовтня вони втратили понад 30 відсотків вартості. За даними Futurism, за останні 12 місяців акції подешевшали більш ніж на 15 відсотків. Nvidia – друга за вартістю компанія світу, і її чипи значною мірою підтримують бум штучного інтелекту. Інвестори тепер зважують, що важливіше: особисте життя Хуанга чи ризик витоку корпоративних секретів до головного суперника США.