Дженсен Хуанг йде у відставку з посади гендиректора Nvidia

Що передувало відставці

Ще кілька днів тому ніщо не віщувало такого швидкого кінця. У неділю рада директорів публічно заявила про довіру до Хуанга та його команди, проте вже в середу ввечері директори зібралися, щоб вирішити його долю, нагадує 24 Канал.

Adv

Тепер, за повідомленням Clash Report, Дженсен Хуанг йде у відставку, а CNBC повідомляє, що фінансова директорка Колетт Кресс призначена тимчасовою керівницею. Хуанг заснував компанію 33 роки тому й розвинув її до вартості в 4 трильйони доларів. Nvidia стала рушійною силою буму штучного інтелекту.

Криза почалася після повідомлень, що розвідка США розслідує діяльність бізнесвумен Еліс Хуанг. Її підозрюють у сприянні постачанню чипів Nvidia китайським компаніям і в зв'язках із китайською розвідкою. Пекін ці звинувачення відкидає. Жінка не є родичкою Дженсена Хуанга, вони лише мають однакове прізвище. Вона працювала керівницею в сінгапурській компанії Megaspeed, яка має дата-центри на чипах Nvidia.

Реклама

У неділю Хуанг зізнався у листі до співробітників, що був невірним дружині, і пообіцяв співпрацювати зі слідством. Того ж дня рада оголосила про незалежне розслідування.

Згодом The New York Times опублікувало ще один матеріал. Він стосується Кімберлі Пауелл, віцепрезидентки Nvidia з медичних розробок. Видання посилалося на п'ятьох нинішніх і колишніх співробітників компанії. Хуангу 63 роки, Пауелл 48, обоє одружені. Вона працює в Nvidia з 2008 року й відповідає за застосування чипів у вищій освіті та медичній візуалізації.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За даними видання, у березні під час конференції GTC у Сан-Хосе їх бачили в готелі, де вони поводилися "ніжно". Один перехожий зняв це на телефон, а охоронці Хуанга нібито відвели його вбік і попросили підписати угоду про нерозголошення. Самого відео журналісти не бачили.

Реклама

Після першої публікації про можливе звільнення акції Nvidia впали більш ніж на 8 відсотків у післяринкових торгах.

Очевидного наступника в Хуанга немає. Все сталося так швидко, що ніхто не розглядав і готував можливу заміну. Він володіє близько 3,6 відсотка акцій компанії та має десятки прямих підлеглих, що показує, наскільки жорстко він контролював бізнес. Рада разом із зовнішньою фірмою шукає кандидатів на заміну.