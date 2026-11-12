Директора Nvidia можуть усунути з посади на тлі ще одного роману та падіння акцій

Криза триває

Рада директорів Nvidia зібралася в середу ввечері, щоб ухвалити рішення про долю Хуанга, пише Reuters. Станом на ранок четверга її рішення поки що невідоме.

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Ще в неділю рада заявляла про довіру до нього та його команди. Згідно зі статутом, Хуанга можуть усунути "з причиною або без" простою більшістю голосів директорів. Усього їх 11, і всі, крім самого Хуанга, вважаються незалежними.

Усе почалося після повідомлень, що розвідка США розслідує діяльність бізнесвумен Еліс Хуанг. Її підозрюють у сприянні постачанню чипів Nvidia китайським компаніям, а також у зв'язках із китайською розвідкою. Пекін звинувачення відкидає.

Вона не є родичкою Дженсена Хуанга, а лише має однакове з ним прізвище. Жінка працювала керівницею в сінгапурській компанії Megaspeed, що має дата-центри на чипах Nvidia. У неділю Хуанг зізнався у листі до співробітників, що був невірним дружині, і пообіцяв співпрацювати зі слідством. Того ж дня рада оголосила про незалежне розслідування, а проводить його юридична фірма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

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Хто така Кімберлі Пауелл

Згідно з The New York Times, друга історія стосується Кімберлі Пауелл, віцепрезидентки Nvidia з медичних розробок. Видання посилається на п'ятьох нинішніх і колишніх співробітників компанії. Хуангу 63 роки, Пауелл 48, обоє одружені. Пауелл працює в компанії з 2008 року й відповідає за застосування чипів у вищій освіті та медичній візуалізації.

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За даними видання, у березні під час конференції GTC у Сан-Хосе їх бачили в готелі, де вони поводилися "ніжно". Один перехожий зняв це на телефон. Охоронці Хуанга нібито відвели його вбік і попросили підписати угоду про нерозголошення. Самого відео журналісти не бачили.

На запитання про стосунки Хуанг відповів і поклав слухавку:

Не думаю, що вам варто розмовляти зі мною напряму– сказав Дженсен Хуанг.

Nvidia від коментарів відмовилася, Пауелл на запит не відповіла. Журналісти Reuters підкреслюють, що не змогли самостійно підтвердити цю інформацію.

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Що з ринком і хто може замінити Хуанга

Після першої публікації про можливе звільнення акції Nvidia впали більш ніж на 8% у післяринкових торгах. Якщо втрати збережуться, компанія загалом втратить близько 600 мільярдів доларів ринкової вартості від моменту оголошення розслідування. Її капіталізація зараз становить приблизно 4 трильйони доларів.

Очевидного наступника в Хуанга немає. Він володіє близько 3,6% акцій компанії та має десятки прямих підлеглих, що показує, наскільки жорстко він контролює бізнес. За даними Bloomberg, рада разом із зовнішньою фірмою шукає кандидатів на заміну. За оцінкою співзасновниці Minotaur Capital та портфельної менеджерки Арміни Розенберг, тимчасовою очільницею може стати фінансова директорка Колетт Кресс. На Polymarket ймовірність відставки Хуанга до кінця року оцінюють у 88%, а найбільше шансів на посаду нібито має Ян Бак, який відповідає за бізнес із дата-центрами.

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Через політичний скандал ситуація ускладнюється. Республіканці в Конгресі вимагають від Хуанга закритого брифінгу, а демократи Елізабет Воррен і Кріс Кунс просять зберегти документи про експорт чипів Nvidia до Китаю. Акціонери тим часом уже подали колективний позов, звинувативши компанію в приховуванні ризиків. Квартальні результати Nvidia мають оприлюднити 17 листопада.