Колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв тепер працює на OpenAI

OpenAI придбала стартап io, заснований колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом. Угода оцінюється в 6,5 мільярда доларів. Айв і його дизайн-фірма LoveFrom очолять дизайнерську роботу в OpenAI, зосереджуючись на створенні нових ШІ-пристроїв.

Джоні Айв приєднається до OpenAI для розробки AI-пристроїв

Згідно з повідомленнями, OpenAI придбала стартап io, над яким CEO OpenAI Сем Альтман і відомий дизайнер Apple Джоні Айв тихо працювали протягом двох років. Угода про повне поглинання io є виключно акціонерною та оцінює стартап у 6,5 мільярда доларів. Це найбільше придбання компанії OpenAI на сьогодні. Раніше вона вже мала 23% акцій io за угодою, укладеною минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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У рамках цієї угоди Джоні Айв та його компанія LoveFrom тепер очолять креативну та дизайнерську роботу в OpenAI. Хоча LoveFrom продовжить діяти незалежно, Айв матиме значну роль, надаючи, зокрема, свій внесок у майбутні версії ChatGPT.

Метою партнерства є створення нового покоління комп'ютерів або інших пристроїв на основі штучного інтелекту. Альтман заявив, що вони прагнуть створити "сім'ю AI-продуктів", які дозволять людям використовувати ШІ для створення "усіляких чудових речей". Айв переконаний: усе, що він дізнався за останні 30 років, привело його "до цього місця й цього моменту". Дизайнер каже, що перший пристрій, над яким працює io, "повністю захопив" його уяву. Альтман зазначив, що використання ноутбука чи смартфона для доступу до ChatGPT є занадто громіздким, і він віддав би перевагу пристрою, більш інтегрованому в повсякденне життя.

Стартап io налічує близько 55 співробітників, включаючи інженерів, науковців, дослідників, фізиків та фахівців з розробки продуктів. Усі вони приєднаються до OpenAI. Багато хто з них є колишніми дизайнерами Apple, які співзаснували io разом з Айвом.

Повідомляється, що Альтман та Айв працювали над пристроєм, який виводить споживачів "за межі екранів". Деякі деталі натякали на "смартфон без екрана" або щось подібне. Перші пристрої від партнерства Айва та Альтмана плануються у 2026 році. Чи буде це щось схоже на провальний AI Pin він Humane, невідомо.

Ця співпраця ставить Айва, відомого своїм дизайном iPhone, iPod, iPad та Apple Watch, на передову новітньої технологічної хвилі – генеративного ШІ. Крім того, цей крок може дозволити OpenAI безпосередньо конкурувати з Apple у сфері споживчого обладнання.

За останні роки Apple мала труднощі з розробкою ШІ-функцій, які б відповідали новітнім технологіям від OpenAI та Google. Вартість акцій Apple впала на 2% після оголошення про співпрацю OpenAI та Айва.

Що ж ми маємо в підсумку? OpenAI забезпечить експертизу в галузі штучного інтелекту, io займатиметься інженерією, а LoveFrom працюватиме над дизайном. Однак варто зазначити, що остаточне придбання io компанією OpenAI підлягає регуляторному затвердженню і, як очікується, буде завершено десь цього літа.