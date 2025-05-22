Джони Айв присоединится к OpenAI для разработки AI-устройств

Согласно сообщениям, OpenAI приобрела стартап io, над которым CEO OpenAI Сэм Альтман и известный дизайнер Apple Джони Айв тихо работали в течение двух лет. Соглашение о полном поглощении io является исключительно акционерным и оценивает стартап в 6,5 миллиарда долларов. Это крупнейшее приобретение компании OpenAI на сегодня. Ранее она уже имела 23% акций io по соглашению, заключенной в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Студентка требует вернуть деньги за обучение, потому что застукала профессора за использованием ChatGPT

В рамках этого соглашения Джони Айв и его компания LoveFrom теперь возглавят креативную и дизайнерскую работу в OpenAI. Хотя LoveFrom продолжит действовать независимо, Айв будет играть значительную роль, предоставляя, в частности, свой вклад в будущие версии ChatGPT.

Целью партнерства является создание нового поколения компьютеров или других устройств на основе искусственного интеллекта. Альтман заявил, что они стремятся создать "семью AI-продуктов", которые позволят людям использовать ИИ для создания "всяких замечательных вещей". Айв убежден: все, что он узнал за последние 30 лет, привело его "к этому месту и этому моменту". Дизайнер говорит, что первое устройство, над которым работает io, "полностью захватило" его воображение. Альтман отметил, что использование ноутбука или смартфона для доступа к ChatGPT является слишком громоздким, и он предпочел бы устройство, более интегрированное в повседневную жизнь.

Стартап io насчитывает около 55 сотрудников, включая инженеров, ученых, исследователей, физиков и специалистов по разработке продуктов. Все они присоединятся к OpenAI. Многие из них являются бывшими дизайнерами Apple, которые вместе основали io вместе с Айвом.

Сообщается, что Альтман и Айв работали над устройством, который выводит потребителей "за пределы экранов". Некоторые детали намекали на "смартфон без экрана" или что-то подобное. Первые устройства от партнерства Айва и Альтмана планируются в 2026 году. Будет ли это что-то похожее на провальный AI Pin он Humane, неизвестно.

Это сотрудничество ставит Айва, известного своим дизайном iPhone, iPod, iPad и Apple Watch, на передовую новейшей технологической волны – генеративного ИИ. Кроме того, этот шаг может позволить OpenAI непосредственно конкурировать с Apple в сфере потребительского оборудования.

За последние годы Apple имела трудности с разработкой ИИ-функций, которые бы соответствовали новейшим технологиям от OpenAI и Google. Стоимость акций Apple упала на 2% после объявления о сотрудничестве OpenAI и Айва.

Что же мы имеем в итоге? OpenAI обеспечит экспертизу в области искусственного интеллекта, io будет заниматься инженерией, а LoveFrom будет работать над дизайном. Однако стоит отметить, что окончательное приобретение io компанией OpenAI подлежит регуляторному утверждению и, как ожидается, будет завершено где-то этим летом.