Колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв розповів, що має від 15 до 20 концепцій майбутніх пристроїв OpenAI. Він зазначив, що нові гаджети будуть зовсім не схожі на iPhone і мають допомогти людям відновити здорові стосунки з технологіями, які, на його думку, зробили нас більш тривожними.

Під час конференції OpenAI DevDay у Сан-Франциско Джоні Айв розповів CEO компанії Сему Альтману, що його команда одночасно працює над 15–20 концепціями нових AI-пристроїв. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Businessinsider.

Дивіться також Відомий СЕО пояснив, чому сучасний ШІ не зробить наукових проривів

Якими можуть бути нові пристрої OpenAI від Джоні Айва?

За словами дизайнера, завдання полягає не лише у створенні інноваційних рішень, а й у тому, щоб "зосередитися на головному і не розпорошуватися".

Айв, який колись стояв за створенням iPhone і iPad, різко розкритикував сучасні смартфони та планшети. Він заявив, що люди мають "некомфортні стосунки зі своєю технологією" і що час змінити цей стан речей. "Ми не повинні приймати це як норму", – підкреслив він.

OpenAI раніше придбала стартап Айва за понад 6 мільярдів доларів, що породило чутки про створення нової лінійки "розумних" пристроїв. Альтман неодноразово згадував, що йдеться про "AI-компаньйона" або навіть цілу родину гаджетів.

Об'єднання OpenAI з дизайнерським баченням Айва може створити серйозну конкуренцію Apple, яка поки що відстає у сфері генеративного ШІ. Айв визнав, що темпи розвитку настільки швидкі, що команді складно обрати конкретні напрямки: "Було б простіше, якби ми знали, що є лише три хороші ідеї. Але ми проектуємо цілу родину продуктів".

Під час презентації OpenAI, дизайнер також натякнув, що нові пристрої мають не лише розважати, а й виправити наслідки епохи смартфонів. "Якщо інтерфейс не викликає щирої посмішки, якщо це просто ще одна серйозна, елітарна річ — ми робимо велику помилку", – сказав він, імовірно маючи на увазі підхід Apple до своїх преміум-пристроїв.

Айв також підкреслив важливість "людина-людина" інтерфейсу — того, як ми спілкуємося між собою за допомогою технологій. "Ми глибоко досліджуємо, наскільки складним і тонким є цей процес", – пояснив він.

Попри критику на адресу Apple, Айв згадав і принцип, якого дотримувався Стів Джобс: продукти мають бути настільки інтуїтивними, щоб здавалися очевидними. "Ви маєте дивитися на них і думати: 'Ну звісно, чому це не зробили раніше?'", – підсумував дизайнер.

Як OpenAI змінює майбутнє генеративних відео?

OpenAI переглядає політику щодо авторських прав у своєму новому відеододатку Sora. Після скарг правовласників компанія планує додати функцію "опт-ін", що дозволить власникам контенту контролювати використання їхніх персонажів у відео, створених штучним інтелектом.

Ключовим словом у заяві став "opt-in" – тепер відео з використанням захищених персонажів буде дозволено лише після згоди студій та авторів. За словами Альтмана, OpenAI вже спілкується з представниками індустрії, які "захоплені новим видом інтерактивного фанфікшену", але хочуть мати право визначати, як саме можна застосовувати їхню інтелектуальну власність. Водночас CEO OpenAI визнав, що деякі порушення все ж можуть траплятися, адже система не ідеальна.