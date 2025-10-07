Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв рассказал, что имеет от 15 до 20 концепций будущих устройств OpenAI. Он отметил, что новые гаджеты будут совсем не похожи на iPhone и должны помочь людям восстановить здоровые отношения с технологиями, которые, по его мнению, сделали нас более тревожными.

Во время конференции OpenAI DevDay в Сан-Франциско Джони Айв рассказал CEO компании Сэму Альтману, что его команда одновременно работает над 15–20 концепциями новых AI-устройств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Businessinsider.

Какими могут быть новые устройства OpenAI от Джони Айва?

По словам дизайнера, задача заключается не только в создании инновационных решений, но и в том, чтобы "сосредоточиться на главном и не распыляться".

Айв, который когда-то стоял за созданием iPhone і iPad, резко раскритиковал современные смартфоны и планшеты. Он заявил, что люди имеют "некомфортные отношения со своей технологией" и что пора изменить это положение вещей. "Мы не должны принимать это как норму", – подчеркнул он.

OpenAI ранее приобрела стартап Айва за более чем 6 миллиардов долларов, что породило слухи о создании новой линейки "умных" устройств. Альтман неоднократно упоминал, что речь идет о "AI-компаньоне" или даже целом семействе гаджетов.

Объединение OpenAI с дизайнерским видением Айва может создать серьезную конкуренцию Apple, которая пока что отстает в сфере генеративного ИИ. Айв признал, что темпы развития настолько быстрые, что команде сложно выбрать конкретные направления: "Было бы проще, если бы мы знали, что есть только три хорошие идеи. Но мы проектируем целое семейство продуктов".

Во время презентации OpenAI, дизайнер также намекнул, что новые устройства должны не только развлекать, но и исправить последствия эпохи смартфонов. "Если интерфейс не вызывает искренней улыбки, если это просто еще одна серьезная, элитарная вещь - мы делаем большую ошибку", – сказал он, вероятно имея в виду подход Apple к своим премиум-устройствам.

Айв также подчеркнул важность "человек-человек" интерфейса - того, как мы общаемся между собой с помощью технологий. "Мы глубоко исследуем, насколько сложным и тонким является этот процесс", – объяснил он.

Несмотря на критику в адрес Apple, Айв вспомнил и принцип, которого придерживался Стив Джобс: продукты должны быть настолько интуитивными, чтобы казались очевидными. "Вы должны смотреть на них и думать: "Ну конечно, почему это не сделали раньше?", – подытожил дизайнер.

Как OpenAI меняет будущее генеративных видео?

OpenAI пересматривает политику в отношении авторских прав в своем новом видеоприложении Sora. После жалоб правообладателей компания планирует добавить функцию "опт-ин", что позволит владельцам контента контролировать использование их персонажей в видео, созданных искусственным интеллектом.

Ключевым словом в заявлении стал "opt-in" – теперь видео с использованием защищенных персонажей будет разрешено только после согласия студий и авторов. По словам Альтмана, OpenAI уже общается с представителями индустрии, которые "увлечены новым видом интерактивного фанфикшена", но хотят иметь право определять, как именно можно применять их интеллектуальную собственность. В то же время CEO OpenAI признал, что некоторые нарушения все же могут случаться, ведь система не идеальна.