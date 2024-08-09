Подивіться на цей ексклюзивний капот для Rolls-Royce, на створення якого пішло 160 годин

Компанія Rolls-Royce готова створити персоналізовані екземпляри свого дебютного електромобіля Spectre за побажаннями кожного покупця, який заплатить достатню суму. Один такий ексклюзивний приклад виробник покаже на автосалоні в Монтереї 2024 року.

Деталі

Rolls-Royce Spectre Semaphore, дебют якого відбудеться 16 серпня на The Quail, A Motorsports Gathering, одній з головних подій Монтерейського автомобільного тижня, — це приватне замовлення, яке представляє унікальну графіку капота, натхненну каліфорнійським узбережжям. А назва Semaphore означає систему візуальної сигналізації, зазвичай за допомогою прапорів, хоча цей термін також використовується в кодуванні.

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Rolls-Royce називає графічний малюнок капота Marbled Paint Spill і каже, що на його нанесення пішло 160 годин, включаючи час, витрачений на дизайн, розробку і, зрештою, нанесення. Він складається з сріблястого лаку поверх базової жовтої фарби, а потім декількох шарів лаку для безшовного покриття.



Капот Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce



Капот Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce



Капот Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce

Ці ж кольори перетікають у салон, де до них приєднується кремовий відтінок.

Rolls-Royce також використовує деякі з цих кольорів у кластері цифрових приладів і на деяких дерев'яних акцентах.



Салон Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce



Салон Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce



Салон Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce

Компанія каже, що буде побудовано лише один Spectre Semaphore. Автовиробник не повідомив, у скільки обійдеться автомобіль своєму власникові, але зрозуміло, що додаткові послуги будуть вартувати грошей. Звичайний Spectre починається приблизно від 422 750 доларів.

Як і всі Spectre, Semaphore оснащений двомоторною повнопривідною силовою установкою, що розвиває максимальну потужність 584 кінських сил. Він має корисну ємність акумулятора 102 кіловат-годин, а запас ходу згідно з оцінками EPA становить трохи менше 500 кілометрів.



Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce



Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce



Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce