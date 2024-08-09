Детали

Rolls-Royce Spectre Semaphore, дебют которого состоится 16 августа на The Quail, A Motorsports Gathering, одном из главных событий Монтерейской автомобильной недели, — это частный заказ, который представляет уникальную графику капота, вдохновленную калифорнийским побережьем. А название Semaphore означает систему визуальной сигнализации, обычно с помощью флагов, хотя этот термин также используется в кодировании.

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Rolls-Royce называет графический рисунок капота Marbled Paint Spill и говорит, что на его нанесение ушло 160 часов, включая время, потраченное на дизайн, разработку и, в конце концов, нанесение. Он состоит из серебристого лака поверх базовой желтой краски, а затем нескольких слоев лака для бесшовного покрытия.



Капот Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce



Капот Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce



Капот Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce

Эти же цвета перетекают в салон, где к ним присоединяется кремовый оттенок.

Rolls-Royce также использует некоторые из этих цветов в кластере цифровых приборов и на некоторых деревянных акцентах.



Салон Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce



Салон Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce



Салон Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce

Компания говорит, что будет построен только один Spectre Semaphore. Автопроизводитель не сообщил, во сколько обойдется автомобиль своему владельцу, но понятно, что дополнительные услуги будут стоить денег. Обычный Spectre начинается примерно от 422 750 долларов.

Как и все Spectre, Semaphore оснащен двухмоторной полноприводной силовой установкой, развивающей максимальную мощность 584 лошадиных сил. Он имеет полезную емкость аккумулятора 102 киловатт-часов, а запас хода согласно оценкам EPA составляет чуть менее 500 километров.



Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce



Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce



Rolls-Royce Spectre Semaphore / Фото Rolls-Royce

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