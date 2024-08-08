Нет ничего нового в том, что автомобильные компании сотрудничают с производителями велосипедов для совместной разработки электровелосипедов в надежде заинтересовать соответствующую аудиторию. GM, Porsche, Jeep, Polestar и другие уже пытались сделать то же самое, с разным успехом. Но Ford утверждает, что его продукты будут уникальными, поскольку они напрямую связаны с двумя самыми известными моделями компании.
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Характеристики велосипедов
- Электровелосипеды будут очень прочными и предназначенными для езды по сложной местности. Компания заявляет 750-ваттный втулочный двигатель, который генерирует 85 ньютон-метров (Нм) крутящего момента для максимально-легкого преодоления холмов.
- Байки также будут иметь двойную подвеску, которую Ford назвал "GOAT", что, по словам компании, расшифровывается как "Goes Over Any Type of Terrain" (проходит по любой местности).
- Сиденье, вдохновленное мотоциклом, будет эксклюзивным для велосипеда под брендом Bronco. В Mustang оно будет более типичным для велосипедов.
Bronco E-Bike / Фото Ford
Bronco E-Bike / Фото Ford
- Электробайк ожидается класса 3, что означает, что они будут развивать максимальную скорость 45 километров в час.
- Батарея может обеспечить запас хода до 100 километров, в зависимости от маршрута, стиля вождения и использования энергии.
- Полная зарядка батареи займет до 3,5 часа.
Mustang выйдут в двух экземплярах, оба из которых будут иметь одинаковые характеристики. Здесь к стандартной модели присоединится лимитированная модель Mustang 60th Anniversary Edition, которая будет доступна исключительно через дилеров Ford.
Компания говорит, что и Bronco, и Mustang вести себя так, чтобы "имитировать культовый спортивный автомобиль".
Mustang E-Bike / Фото Ford
Из отличий – дизайн рамы и сиденья, а также колеса. Электробайк Bronco будет "обут" в жесткие шины Pirelli Scorpion Enduro M размером 27,5x2,6 дюйма, а электробайк Mustang – в полускользящие шины Pirelli Angel GT.
Оба велосипеда будут оснащены четырехпоршневыми гидравлическими тормозами и полноцветными ЖК-дисплеями, которые будут предоставлять информацию в режиме реального времени, например, о скорости, время автономной работы и запас хода.
Mustang E-Bike / Фото Ford
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Цены
Ни один из велосипедов не будет дешевым.
- Цена Bronco будет стартовать от 4 500 долларов, с дополнительными 350 долларами за цвет краски, отличный от стандартного Area 51.
- Велосипед Mustang будет продаваться за 4 000 долларов, с аналогичной опцией выбора другого цвета, кроме базового карбонизированного серого цвета металлик.
Оба велосипеда можно предварительно заказать уже сейчас на сайте компании, а доставка начнется позже в этом году.