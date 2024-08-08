Нет ничего нового в том, что автомобильные компании сотрудничают с производителями велосипедов для совместной разработки электровелосипедов в надежде заинтересовать соответствующую аудиторию. GM, Porsche, Jeep, Polestar и другие уже пытались сделать то же самое, с разным успехом. Но Ford утверждает, что его продукты будут уникальными, поскольку они напрямую связаны с двумя самыми известными моделями компании.

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Характеристики велосипедов

Электровелосипеды будут очень прочными и предназначенными для езды по сложной местности. Компания заявляет 750-ваттный втулочный двигатель, который генерирует 85 ньютон-метров (Нм) крутящего момента для максимально-легкого преодоления холмов.

Байки также будут иметь двойную подвеску, которую Ford назвал "GOAT", что, по словам компании, расшифровывается как "Goes Over Any Type of Terrain" (проходит по любой местности).

Сиденье, вдохновленное мотоциклом, будет эксклюзивным для велосипеда под брендом Bronco. В Mustang оно будет более типичным для велосипедов.



Bronco E-Bike / Фото Ford



Bronco E-Bike / Фото Ford

Электробайк ожидается класса 3, что означает, что они будут развивать максимальную скорость 45 километров в час .

. Батарея может обеспечить запас хода до 100 километров, в зависимости от маршрута, стиля вождения и использования энергии.

Полная зарядка батареи займет до 3,5 часа.

Mustang выйдут в двух экземплярах, оба из которых будут иметь одинаковые характеристики. Здесь к стандартной модели присоединится лимитированная модель Mustang 60th Anniversary Edition, которая будет доступна исключительно через дилеров Ford.

Компания говорит, что и Bronco, и Mustang вести себя так, чтобы "имитировать культовый спортивный автомобиль".



Mustang E-Bike / Фото Ford

Из отличий – дизайн рамы и сиденья, а также колеса. Электробайк Bronco будет "обут" в жесткие шины Pirelli Scorpion Enduro M размером 27,5x2,6 дюйма, а электробайк Mustang – в полускользящие шины Pirelli Angel GT.

Оба велосипеда будут оснащены четырехпоршневыми гидравлическими тормозами и полноцветными ЖК-дисплеями, которые будут предоставлять информацию в режиме реального времени, например, о скорости, время автономной работы и запас хода.



Mustang E-Bike / Фото Ford

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Цены

Ни один из велосипедов не будет дешевым.

Цена Bronco будет стартовать от 4 500 долларов , с дополнительными 350 долларами за цвет краски, отличный от стандартного Area 51.

, с дополнительными 350 долларами за цвет краски, отличный от стандартного Area 51. Велосипед Mustang будет продаваться за 4 000 долларов, с аналогичной опцией выбора другого цвета, кроме базового карбонизированного серого цвета металлик.

Оба велосипеда можно предварительно заказать уже сейчас на сайте компании, а доставка начнется позже в этом году.

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