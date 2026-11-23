Супер-Ель-Ніньйо продовжує посилюватися, і експерти кажуть, що явище вже переходить у стадію "мега-Ель-Ніньйо". На деяких картах температура води в частині Тихого океану перевищує норму майже на 10 градусів Цельсія.

Що показують карти і наскільки це серйозно

Учені наголошують, що подія виходить на невідому територію. Американський метеоролог Раян Мау опублікував у соцмережі X карту, яку створили за даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди. На ній видно величезну смугу надзвичайно теплої води, що тягнеться вздовж екватора від узбережжя Південної Америки до центральної частини Тихого океану, пише Daily Mail.

Найтемніші відтінки червоного та білого позначають ділянки, де температура поверхні океану вища за середню. Пік аномалії припадає на район Галапагоських островів та узбережжя Перу, де вода тепліша за норму майже на 10 градусів Цельсія. Холоднішу за середню воду на карті показано синім, тож контраст між аномально теплим сходом і центром океану та його околицями дуже різкий. Окрема карта показує, що тепла вода залягає й углибині: аномалії сягають приблизно 200 метрів.

Аномалія температури поверхні моря +10 градусів Цельсія біля Галапагосів і узбережжя Перу. Це вже мега-Ель-Ніньйо,

– прокоментував американський метеоролог Раян Мау.

Важливо розуміти, що весь океан не нагрівся на 10 градусів Цельсія. Ця цифра стосується локального гарячого осередку біля Південної Америки. Силу Ель-Ніньйо зазвичай оцінюють на значно більшій території центральної частини Тихого океану, де відхилення від норми, як правило, становлять 3 – 4 градуси Цельсія. Навіть так подія потрапляє до найпотужніших за всю історію спостережень.

Кліматологиня Ребекка Джонс зазначила, що не втомлюється наголошувати, наскільки потенційно катастрофічним буде це Ель-Ніньйо. Авторка книжки "The Language of Climate Politics" Женев'єв Гюнтер написала в X, що в цій морській спеці гине багато водних організмів.

Як працює Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо – частина природного кліматичного циклу, який називають "Ель-Ніньйо – Південне коливання" або ENSO. Він перемикається між теплою і холодною фазами раз на два – сім років. Під час теплої фази тепла вода накопичується біля поверхні в центральній і східній частинах тропічного Тихого океану. Це вивільняє в атмосферу величезну кількість тепла, змінює глобальні погодні закономірності та підвищує середню температуру планети.

Теплу фазу називають Ель-Ніньйо, а холодну – Ла-Нінья. Є ще нейтральна фаза, коли температура води в тропіках Тихого океану близька до середньої. Під час Ель-Ніньйо дощів стає менше над Індонезією, а над тропічною частиною Тихого океану їх більшає. Пасати, які зазвичай дмуть уздовж екватора зі сходу на захід, слабшають, а подекуди повністю змінюють напрямок.

Що це означає для людей і тварин

Явище, ймовірно, вплине на температури й опади в більшості регіонів світу в найближчі місяці. Британців уже попередили про сильні шторми цієї зими. Західне узбережжя США вже відчуло, на що здатне Ель-Ніньйо: потужні тихоокеанські погодні системи принесли сильні зливи, повені та руйнівні пориви вітру.

Особливо небезпечна ситуація для дикої природи. Аномальне тепло порушує багаті на поживні речовини води, на яких тримається місцевий харчовий ланцюг. Морським левам, морським птахам, пінгвінам та морським ігуанам стає важко знайти достатньо їжі. Вчені попереджають, що тривала морська спека може спричинити збій у розмноженні, масову загибель від голоду та скорочення популяцій деяких найвідоміших видів регіону.

Що кажуть у ВМО та ООН

На початку місяця Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що супер-Ель-Ніньйо вийшло "за межі шкали" і вже почало "підсилювати" погоду. У звіті "State of the Climate Update 2026" організація пов'язала цю подію з винятково високими глобальними температурами, таненням льоду та підняттям рівня моря. Найгірше ще попереду: Ель-Ніньйо принесе більше спеки та екстремальної погоди аж до 2027 року.

Ми увійшли в нову епоху кліматичних екстремумів. Надзвичайно потужне Ель-Ніньйо стикається з планетою, яку вже перегріла зміна клімату, спричинена людиною,

– заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Він додав, що кліматичні рекорди продовжують оновлюватися, а людські втрати зростають, причому першими й найболючіше страждають ті, хто найменше винен у потеплінні. За його словами, світові лідери мають діяти серйозніше: швидше скорочувати викиди, прискорювати справедливий перехід від викопного палива та забезпечувати вразливі країни фінансуванням і захистом.