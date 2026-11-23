Что показывают карты и насколько это серьезно

Ученые подчеркивают, что явление выходит на неизвестную территорию. Американский метеоролог Райан Мау опубликовал в соцсети X карту, созданную на основе данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. На ней видна огромная полоса чрезвычайно теплой воды, простирающаяся вдоль экватора от побережья Южной Америки до центральной части Тихого океана, пишет Daily Mail.

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Самые темные оттенки красного и белого обозначают участки, где температура поверхности океана выше средней. Пик аномалии приходится на район Галапагосских островов и побережье Перу, где вода теплее нормы почти на 10 градусов Цельсия. Вода, температура которой ниже средней, на карте обозначена синим цветом, поэтому контраст между аномально теплым востоком и центром океана и его окрестностями очень резкий. Отдельная карта показывает, что теплая вода залегает и на глубине: аномалии достигают примерно 200 метров.

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Аномалия температуры поверхности моря +10 градусов Цельсия у Галапагосских островов и побережья Перу. Это уже мега-Эль-Ниньо– прокомментировал американский метеоролог Райан Мау.

Важно понимать, что весь океан не нагрелся на 10 градусов Цельсия. Эта цифра касается локального горячего очага у берегов Южной Америки. Силу Эль-Ниньо обычно оценивают на значительно большей территории центральной части Тихого океана, где отклонения от нормы, как правило, составляют 3–4 градуса Цельсия. Даже так явление входит в число самых мощных за всю историю наблюдений.

Климатолог Ребекка Джонс отметила, что не устает подчеркивать, насколько потенциально катастрофическим будет этот Эль-Ниньо. Автор книги "The Language of Climate Politics" Женевьева Гюнтер написала в X, что в этой морской жаре гибнет много водных организмов.

Как работает Эль-Ниньо

Эль-Ниньо – часть естественного климатического цикла, который называют "Эль-Ниньо – Южное колебание" или ENSO. Он переключается между теплой и холодной фазами раз в два–семь лет. Во время теплой фазы теплая вода скапливается у поверхности в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Это высвобождает в атмосферу огромное количество тепла, изменяет глобальные погодные закономерности и повышает среднюю температуру планеты.

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Теплую фазу называют Эль-Ниньо, а холодную – Ла-Нинья. Есть еще нейтральная фаза, когда температура воды в тропиках Тихого океана близка к средней. Во время Эль-Ниньо дождей становится меньше над Индонезией, а над тропической частью Тихого океана их становится больше. Пассаты, которые обычно дуют вдоль экватора с востока на запад, ослабевают, а местами полностью меняют направление.

Что это означает для людей и животных

Это явление, вероятно, повлияет на температуру и количество осадков в большинстве регионов мира в ближайшие месяцы. Британцев уже предупредили о сильных штормах этой зимой. Западное побережье США уже ощутило, на что способен Эль-Ниньо: мощные тихоокеанские погодные системы принесли сильные ливни, наводнения и разрушительные порывы ветра.

Особенно опасна ситуация для дикой природы. Аномальное тепло нарушает богатые питательными веществами воды, на которых держится местная пищевая цепь. Морским львам, морским птицам, пингвинам и морским игуанам становится трудно найти достаточно пищи. Ученые предупреждают, что длительная морская жара может привести к срыву размножения, массовой гибели от голода и сокращению популяций некоторых самых известных видов региона.

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Что говорят в ВМО и ООН

В начале месяца Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что супер-Эль-Ниньо вышел "за пределы шкалы" и уже начал "усиливать" погоду. В отчете "State of the Climate Update 2026" организация связала это явление с исключительно высокими глобальными температурами, таянием льдов и повышением уровня моря. Худшее еще впереди: Эль-Ниньо принесет еще больше жары и экстремальных погодных явлений вплоть до 2027 года.

Мы вступили в новую эпоху климатических экстремумов. Чрезвычайно мощное явление Эль-Ниньо сталкивается с планетой, которую уже перегрело антропогенное изменение климата– заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он добавил, что климатические рекорды продолжают падать, а человеческие потери растут, причем первыми и наиболее болезненно страдают те, кто меньше всего виноват в потеплении. По его словам, мировые лидеры должны действовать более решительно: быстрее сокращать выбросы, ускорять справедливый переход от ископаемого топлива и обеспечивать уязвимые страны финансированием и защитой.