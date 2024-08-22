Приголомшливий двомісний літак для особистих польотів містом нарешті працює після невдачі

Плани компанії Volocopter випробувати пасажирські рейси на своєму вражаючому електричному повітряному таксі, яке стартувало б із плавучої платформи на річці Сена під час Олімпіади в Парижі, були зірвані. Однак тепер – трохи пізніше запланованого – виробник зміг розпочати етап експлуатаційної перевірки в аеропорту, розташованому за кілька миль звідси.

Чому затримали польоти

Причиною відкладення планів стала банальна бюрократія – пробні польоти під час Олімпійських ігор 2024 року зірвалися через затримки з сертифікацією двигунів, що живлять 18-роторний електричний літак вертикального зльоту (eVTOL) і посадки від німецької компанії.

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Компанія Volocopter, з якою ми вперше зіткнулися ще в 2013 році, співпрацювала з регіональним урядом Парижа, транспортним оператором французької столиці RATP і оператором аеропорту ADP, щоб перевозити людей з плавучої платформи на Сені — поблизу залізничного вузла Аустерліц — до інших аеропортів, розкиданих по всьому місту, які були побудовані ADP. Але цього не сталося, і тепер є надія, що всі питання будуть вирішені вчасно до відкриття Собору Паризької Богоматері наприкінці року.

Тим часом за кілька миль від Парижа Volocopter здійснила випробувальний політ з екіпажем на першому замовленому комерційному аеродромі на аеродромі Сен-Сір-л'Еколь. Це стало результатом трирічної співпраці між німецькою компанією з повітряної мобільності і французьким оператором аеропортів Groupe ADP і свідчить про початок серії докомерційних випробувань, спрямованих на перевірку технологій.

Поточна програма передбачає тестування маневрів до і з аеропорту, наземного обслуговування, зв'язку з авіадиспетчерами та зарядки акумуляторів. Цей раунд випробувальних польотів має завершитися наприкінці цих вихідних у Версальському палаці.

Ми досягли нашої мети — здійснити польоти в Іль-де-Франс цього виняткового літа. Ми також досягли мети зі створення першої мережі вертипортів, відкривши аеропорт Сен-Сір-Л'Еколь, який завершує нашу мережу в Іль-де-Франс,

– каже заступник генерального директора Groupe ADP Едвард Аркрайт.



eVTOL від компанії Volocopter / Фото Volocopter

Наразі тестові польоти здійснюються без пасажирів, але як тільки літак буде сертифікований, його тестуватимуть на медичних рейсах.

"Інновації в галузі аеронавтики потребують часу, щоб усунути перешкоди, пов'язані з безпекою, але ми залишаємося переконаними, що нові безвуглецеві види повітряної мобільності на електромобілях запропонують корисні послуги, які виходять далеко за межі перевезення пасажирів", – додали розробники.



eVTOL від компанії Volocopter на урочистому відкритті аеродрому Вертіпорт Сен-Сір-л'Еколь / Фото Volocopter

Двомісне повітряне таксі пройшло через кілька прототипів і понад 2 000 тестових польотів за останнє десятиліття.

Композитний корпус увінчаний круглою рамою діаметром 9,3 метра, на якій розміщено 18 роторів, кожен з яких приводиться в рух окремим електродвигуном.

Згідно з останніми доступними технічними характеристиками, максимальна швидкість літака становить 110 кілометрів на годину.

Дальність польоту від бортових літій-іонних акумуляторів становить 35 кілометрів.

Спочатку в салоні цього літака знаходитимуться пілот і пасажир, хоча в майбутньому очікується, що він зможе здійснювати повністю автономні польоти.

Політ eVTOL від компанії Volocopter: відео

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