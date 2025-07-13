Bentley представив концепт свого першого електрокару майбутнього у стилі 1930-х років

Британський бренд люксових автомобілів Bentley показала концепт свого першого повністю електричного автомобіля. Натхненний легендарним дизайном 1930-х років, цей проєкт обіцяє поєднати класичну естетику з інноваціями майбутнього.

Bentley, відомий своєю історією створення розкішних автомобілів, повернувся в минуле, щоб створити майбутнє, розповідає 24 Канал з посиланням на Elektrek. Новий концепт EXP 15 черпає натхнення з іконічного автомобіля 1930 року – Speed Six coupe, відомого як "Blue Train".

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Цей автомобіль асоціюється з легендарною гонкою проти поїзда, хоча історично в ній брав участь інший варіант моделі. Проте саме купе стало символом елегантності та швидкості, що надихнуло дизайнерів Bentley на створення сучасного електрокара.

Концепт EXP 15 вирізняється унікальним дизайном із трьома дверима та трьома сидіннями, що забезпечує комфорт і незвичайний вигляд. Дах автомобіля має плавні лінії, які нагадують класичні гран-турери – автомобілі, призначені для довгих подорожей із комфортом і стилем. За словами представників компанії, особлива конструкція сидінь дозволяє пасажирам виходити з машини з гідністю, уникаючи незручностей, які часто виникають у суперкарах.



Bentley EXP 15 / Фото Bentley

Внутрішній простір EXP 15 продуманий для максимального комфорту. Салон пропонує місце для відпочинку, а також зручні відсіки для зберігання речей, бару, ручної поклажі чи навіть домашніх улюбленців. Є навіть спеціальні сидіння на задніх дверях для відпочинку на природі чи під час заходів на свіжому повітрі. Bentley прагне поєднати у цьому автомобілі високу посадку, як у позашляховиках, із відчуттям класичного гран-турера, щоб створити новий сегмент на ринку розкоші.



Інтер'єр EXP 15 / Фото Bentley

Технічні характеристики, такі як запас ходу чи потужність, поки що залишаються таємницею. Проте бренд наголошує, що це буде повністю електричний автомобіль, який відповідатиме сучасним вимогам до екологічності та інновацій.

Bentley використовує цей концепт не лише для демонстрації нового дизайну, а й для дослідження напрямків розвитку ринку. За словами дизайнерів компанії, сегмент позашляховиків продовжує зростати, але седани зазнають змін.

Літні місяці приносять не лише довгоочікуване тепло, а й аномально високі температури, що можуть негативно позначитися на стані автомобіля. Як убезпечити автомобіль від перегріву – все про догляд за салоном, акумулятором та шинами в спеку.