Bentley, известный своей историей создания роскошных автомобилей, вернулся в прошлое, чтобы создать будущее, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Elektrek. Новый концепт EXP 15 черпает вдохновение из иконического автомобиля 1930 года – Speed Six coupe, известного как "Blue Train".

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Этот автомобиль ассоциируется с легендарной гонкой против поезда, хотя исторически в ней участвовал другой вариант модели. Однако именно купе стало символом элегантности и скорости, что вдохновило дизайнеров Bentley на создание современного электрокара.

Концепт EXP 15 отличается уникальным дизайном с тремя дверями и тремя сиденьями, что обеспечивает комфорт и необычный вид. Крыша автомобиля имеет плавные линии, которые напоминают классические гран-туреры – автомобили, предназначенные для долгих путешествий с комфортом и стилем. По словам представителей компании, особая конструкция сидений позволяет пассажирам выходить из машины с достоинством, избегая неудобств, которые часто возникают в суперкарах.



Bentley EXP 15 / Фото Bentley

Внутреннее пространство EXP 15 продумано для максимального комфорта. Салон предлагает место для отдыха, а также удобные отсеки для хранения вещей, бара, ручной клади или даже домашних любимцев. Есть даже специальные сиденья на задних дверях для отдыха на природе или во время мероприятий на свежем воздухе. Bentley стремится совместить в этом автомобиле высокую посадку, как во внедорожниках, с ощущением классического гран-турера, чтобы создать новый сегмент на рынке роскоши.



Интерьер EXP 15 / Фото Bentley

Технические характеристики, такие как запас хода или мощность, пока остаются тайной. Однако бренд отмечает, что это будет полностью электрический автомобиль, который будет отвечать современным требованиям к экологичности и инновациям.

Bentley использует этот концепт не только для демонстрации нового дизайна, но и для исследования направлений развития рынка. По словам дизайнеров компании, сегмент внедорожников продолжает расти, но седаны претерпевают изменения.

Летние месяцы приносят не только долгожданное тепло, но и аномально высокие температуры, что могут негативно сказаться на состоянии автомобиля. Как обезопасить автомобиль от перегрева – все об уходе за салоном, аккумулятором и шинами в жару.