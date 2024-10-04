Це вам не Cybertruck: ураган підхопив машину Rivian і виваляв у багні, але вона все ще працює

На відміну від Ілона Маска, коли компанія Rivian сказала, що її електричний пікап створений, щоб "упоратися з усім", вона не блефувала. Власник R1T в Ешвіллі, де нещодавно пронісся ураган, затопивши будинки аж до дахів, показав свій автомобіль, на якому буквально не лишилося чистого місця після зустрічі з негодою. Але він усе ще функціонує.

Чоловік на ім'я Майкл, імовірно, зараз анітрохи не жалкує, що зробив вибір на користь Rivian, а не Tesla, адже потік води, болота й скаженого вітру проніс його пікап десь "100-150 футів", що дорівнює 30-45 метрам, але єдиний ремонт, якого той зараз потребує, – це хороший душ, пише Jalopnik.

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Rivian R1T пережив ураган Гелен

Власник машини каже, що припаркував свій електропікап у четвер ввечері, а коли повернувся за ним у суботу, виявив, що той стоїть не там, де повинен. У відео, розміщеному на Facebook і TikTok, блогер Джошуа Вінсент Сауер показав машину й навіть відкрив її, щоб показати, що всередині все у повному порядку.

Автомобіль повністю обліплений чи то болотом, чи то глиною зовні. Майкл також показав інше відео на своєму смартфоні, яке було зняте десь відразу після того, як R1T знайшовся, щоб продемонструвати, що спочатку все було ще гірше, просто частина бруду вже засохла й почала відпадати.

Коли Майкл відшукав автомобіль, він виявив, що дверні ручки відкриваються, а отже електрика все ще є. Чоловік сів за кермо, очікуючи якихось сюрпризів, але пікап "завантажився, як ні в чому не бувало". Він поїхав до найближчої зарядної станції, а потім "їздив по місту, і поки що не помітив жодних проблем".

Це вельми гарний результат, якщо не сказати ідеальний, адже машина зіткнулася з потужною стихією. У відео ми також можемо побачити великі руйнування, який зазнала та місцевість, де стояв пікап Rivian, і де інші автомобілі постраждали значно більше. У той час як автомобіль, що працює на паливі, швидше за все, був би зруйнований разом зі своїм двигуном, а принаймні деякі електрокари могли б зіткнутися з загорянням батарей від контакту з водою, Rivian усе ще функціонує. Як це можливо? Що ж, компанія каже, що її акумулятори захищені від затоплення герметизацією.

Хоча під всім брудом може ховатися мереживо з дрібних подряпин від каміння й гілок, які зіткнулися з кузовом, усе виглядає так, наче ремонт узагалі не потрібен.