Науковці знайшли спосіб перетворити відходи полістиролу на чисте, відновлюване джерело енергії

Дослідники з Австралії та Латвії розробили інноваційний метод перетворення відходів полістиролу на джерело чистої відновлюваної енергії. Цей прорив потенційно може перетворити мільйони тонн відходів, які не піддаються біологічному розкладанню, на стале джерело енергії.

Полістирол, який переважно використовується для пакування, накопичується на сміттєзвалищах по всьому світу, а його світове виробництво сягає 25 мільйонів тонн щороку, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechSpot.

А тим часом Секрет стійкості тихоходів до радіації нарешті розкрито

Цей пластиковий матеріал, як відомо, стійкий до розкладання, яке триває до 500 років, і лише невелика його частина піддається переробці. Однак дослідники з Університету RMIT в Австралії та Ризького технічного університету в Латвії відкрили нове застосування: генерування статичної електрики з тонких, легких полістирольних пластин.

Як це працює

Спрямовуючи повітря крізь шари полістирольних листів, кожен з яких приблизно в одну десяту товщини людської волосини, створюється статична електрика, коли пластини труться одна об одну.

Цей статичний заряд можна використовувати, зберігати в конденсаторах і перетворювати на корисну електроенергію.

Як це можна застосувати на практиці

Вчені пропонують встановлювати ці генератори, які складаються з низки паралельних полістирольних пластин, у місцях з постійним потоком повітря, наприклад, у вентиляційних системах. Це дозволить повернути електроенергію в місцеві електромережі та зменшити споживання електроенергії кондиціонерами на 5%.

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Цей метод дає подвійну перевагу: вирішує екологічну проблему відходів полістиролу і водночас сприяє розвитку виробництва екологічно чистої енергії.