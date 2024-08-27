Канада слідом за США ввела гігантське мито на китайські електромобілі

Канадці, які роздумували над тим, чи варто купувати китайський електромобіль, можливо, тепер не вагатимуться. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що з 1 жовтня країна запровадить величезне мито.

Ціни зростуть

Згідно з заявою, тариф складатиме 100 відсотків, і обкладатимуться ним усі електромобілі, вироблені в Китаї. Раніше цього року Білий дім запровадив ідентичний збір у США.

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Податок поширюватиметься на електромобілі, вантажівки, автобуси та фургони, а також на деякі гібридні моделі. Канада також запровадить 25-відсоткове мито на китайську сталь та алюміній, починаючи з 15 жовтня.

Гравці галузі тиснули на канадський уряд, щоб він встановив такі ж тарифи на китайські електромобілі, як і в США. Трюдо заявив, що Канада наслідує цей приклад, щоб "вирівняти ігрове поле для канадських працівників" і допомогти вітчизняній індустрії електромобілів бути більш конкурентоспроможною.

Такі гравці, як Китай, вирішили надати собі несправедливу перевагу на світовому ринку, ставлячи під загрозу безпеку наших критично важливих галузей і витісняючи відданих канадських працівників автомобільної та металургійної промисловості. Тому ми вживаємо заходів, щоб подолати цю проблему,

– заявив Трюдо.

Як відомо, Китай надає величезні субсидії власним виробникам, завдяки чому вони можуть продавати свої машини по всьому світу за вкрай низькими цінами, буквально захоплюючи ринок. Навіть дешеві європейські моделі не можуть зрівнятися з ними в ціновій привабливості.

У США таке ж мито ввели трохи раніше, але експерти кажуть, у в деяких випадках китайські машини все одно дешевші навіть з урахуванням мита, ніж продукти місцевих чи європейських виробників.

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