Цены вырастут

Согласно заявлению, тариф будет составлять 100 процентов, и будут облагаться им все электромобили, произведенные в Китае. Ранее в этом году Белый дом ввел идентичный сбор в США.

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Налог будет распространяться на электромобили, грузовики, автобусы и фургоны, а также на некоторые гибридные модели. Канада также введет 25-процентную пошлину на китайскую сталь и алюминий, начиная с 15 октября.

Игроки отрасли давили на канадское правительство, чтобы оно установило такие же тарифы на китайские электромобили, как и в США. Трюдо заявил, что Канада последует этому примеру, чтобы "выровнять игровое поле для канадских работников" и помочь отечественной индустрии электромобилей быть более конкурентоспособной.

Такие игроки, как Китай, решили предоставить себе несправедливое преимущество на мировом рынке, ставя под угрозу безопасность наших критически важных отраслей и вытесняя преданных канадских работников автомобильной и металлургической промышленности. Поэтому мы принимаем меры, чтобы преодолеть эту проблему,

– заявил Трюдо.

Как известно, Китай предоставляет огромные субсидии собственным производителям, благодаря чему они могут продавать свои машины по всему миру по крайне низким ценам, буквально захватывая рынок. Даже дешевые европейские модели не могут сравниться с ними в ценовой привлекательности.

В США такую же пошлину ввели чуть раньше, но эксперты говорят, в в некоторых случаях китайские машины все равно дешевле даже с учетом пошлины, чем продукты местных или европейских производителей.

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