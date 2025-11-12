ElevenLabs запустила магазин з голосами знаменитостей для реклами

Стартап ElevenLabs представив онлайн-маркетплейс, який дозволяє компаніям легально ліцензувати штучно відтворені голоси відомих особистостей для реклами та контенту. Серед доступних голосів – Майкл Кейн, Лайза Мінеллі, Джуді Гарленд і навіть Марк Твен.

AI-аудіостартап ElevenLabs створив платформу Iconic Voice Marketplace, яка поєднує бренди з власниками прав на голоси знаменитостей. Сервіс дозволяє компаніям офіційно отримувати дозвіл на використання AI-копій голосів у рекламі, фільмах або аудіопроєктах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ElevenLabs.

Як працює маркетплейс голосів ElevenLabs?

Засновники ElevenLabs зазначають, що їхній підхід базується на згоді правовласників і чесній компенсації. Платформа виступає посередником між брендами та власниками інтелектуальної власності, формалізуючи угоди і генеруючи синтетичні голоси. Доступ до маркетплейсу мають лише перевірені учасники – це гарантує прозорість і захист від несанкціонованого використання.

Як пише The Verge, деякі голоси були створені за допомогою технології клонування, а інші – відновлені на основі архівних записів. Серед доступних постатей є як сучасні знаменитості, так і історичні фігури: Майкл Кейн, Лайза Мінеллі, Джуді Гарленд, Марк Твен, Томас Едісон, Алан Тюрінг, Дж. Роберт Оппенгеймер, Мая Енджелоу та інші.

Майкл Кейн, який сам дозволив використання свого голосу, зазначив, що ініціатива ElevenLabs не має на меті "замінювати голоси, а посилювати їх". На його думку, технологія відкриває нові можливості для оповідачів і творчих людей у всьому світі.

За словами представників компанії, платформа створена як "етичний міст між технологіями та творчістю". Вона має вирішити суперечки довкола несанкціонованого використання голосів знаменитостей у штучному інтелекті, які останнім часом стали гучною проблемою в індустрії.

Усього на маркетплейсі наразі доступно 28 голосів. ElevenLabs планує поступово розширювати каталог, зберігаючи принципи дозволу, прозорості та справедливої винагороди для всіх залучених сторін.

Як OpenAI збирається змінити музичну індустрію?

OpenAI готує інструмент, який зможе створювати музику з текстових і голосових підказок. Як повідомляє The Information, компанія співпрацює зі студентами музичної школи Джульярд, щоб зібрати дані для навчання моделі. Новий ШІ зможе, наприклад, підбирати гітарний супровід до вокалу або створювати музику для відео.

Щоб навчити ШІ розуміти музичну структуру, OpenAI залучила студентів The Juilliard School — одного з найпрестижніших музичних навчальних закладів США. Вони допомагають компанії розмічати ноти та партитури, які використовують як навчальні дані для моделі.