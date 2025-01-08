Enron Egg: жартівливий анонс "ядерного реактора" для дому став сенсацією в мережі

На тлі численних презентацій CES 2025 несподівану увагу привернув пристрій під назвою Enron Egg. Не більше не менше, а цілий мікроядерний реактор, який нібито здатен забезпечити ваш будинок енергією аж на 10 років.

Проте не варто поспішати і розривати угоду з місцевим постачальником енергії. Порятунком від блекаутів цей пристрій, на жаль, теж не стане (а так хотілося б), зазначає 24 Канал. Enron Egg – не більше ніж пародія від фейкової компанії.

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Деталі незвичного анонсу

У понеділок на вебсайті, що використовує старий логотип одіозної корпорації Enron, яка зазнала краху через грандіозний фінансовий скандал, було опубліковано анонс Enron Egg. Пристрій, за описом на сайті, обіцяє "ядерну енергію, якій можна довіряти", а також низку революційних переваг.



Enron Egg на сторінці компанії Enron / Скриншот 24 Каналу

Сайт заявляє, що теплостійкий корпус пристрою "витримує екстремальні температури, забезпечуючи неперевершену довговічність і безпеку". Крім того, в описі зазначено, що вбудований чип дозволяє здійснювати "цілодобовий моніторинг у режимі реального часу" з боку ядерного управління Enron.

Все це, авжеж, не більше ніж жарт.

Сатиричне відео-презентація

Жартівливе рекламне відео, поширене в соцмережах, сприйняли по різному. Чимало користувачів повірили в революційний гаджет, однак не менша кількість поставилася до анонсу скептично.

На відео фейкових керівників компанії з ентузіазмом розповідає про Enron Egg заявляючи, що пристрій революціонізує три сфери: енергетику, "незалежність" і "свободу".

Анонс Enron Egg – дивіться пародійну презентацію: