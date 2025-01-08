Однако не стоит спешить и разрывать соглашение с местным поставщиком энергии. Спасением от блэкаутов это устройство, к сожалению, тоже не станет (а так хотелось бы), отмечает 24 Канал. Enron Egg – не более чем пародия от фейковой компании.

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Детали необычного анонса

В понедельник на веб-сайте, использующем старый логотип одиозной корпорации Enron, которая потерпела крах из-за грандиозного финансового скандала, был опубликован анонс Enron Egg. Устройство, по описанию на сайте, обещает "ядерную энергию, которой можно доверять", а также ряд революционных преимуществ.



Enron Egg на странице компании Enron / Скриншот 24 Канала

Сайт заявляет, что теплостойкий корпус устройства "выдерживает экстремальные температуры, обеспечивая непревзойденную долговечность и безопасность". Кроме того, в описании указано, что встроенный чип позволяет осуществлять "круглосуточный мониторинг в режиме реального времени" со стороны ядерного управления Enron.

Все это, конечно, не более чем шутка.

Сатирическое видео-презентация

Шуточное рекламное видео, распространенное в соцсетях, восприняли по разному. Немало пользователей поверили в революционный гаджет, однако не меньшее количество отнеслось к анонсу скептически.

На видео фейковых руководителей компании с энтузиазмом рассказывает об Enron Egg заявляя, что устройство революционизирует три сферы: энергетику, "независимость" и "свободу".

Анонс Enron Egg – смотрите пародийную презентацию: