На рынке портативных зарядных станций представлено множество моделей, но какие из них достойны внимания? Сегодня 24 Канал проведет краткий обзор трех популярных вариантов: Jackery Explorer 500, Bluetti EB3A и EcoFlow RIVER 2 ценой до 15000 гривен
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Если вы ищете компактную и мощную зарядную станцию, которая поможет вам пережить отключение электроэнергии или обеспечит автономность во время путешествий, то эта статья именно для вас.
Jackery Explorer 500
Зарядная станция Jackery Explorer 500 / Фото Jackery
Jackery Explorer 500 – это компактная и мощная портативная электростанция, которая станет незаменимым помощником в вашем доме, особенно в условиях отключения электроэнергии.
Это устройство позволит вам заряжать различные гаджеты и небольшую бытовую технику, обеспечивая комфорт и удобство даже в чрезвычайных ситуациях.
Основные характеристики Jackery Explorer 500
- Емкость: 518 Вт*ч (оснащена литий-ионным аккумулятором 24 Ач, 21,6 В), что позволяет заряжать смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую небольшую электронику в течение нескольких циклов.
- Выходная мощность: Инвертор с чистой синусоидой обеспечивает стабильное питание для чувствительной электроники мощностью в 500 Вт.
- Разъемы: Разнообразные разъемы, включая USB, розетку переменного тока (230 В / 500 Вт / 1000 Вт пиковой мощности) и автомобильный прикуриватель (12 В), что позволяет подключать различные гаджеты.
- Вес и размеры: 301 x 193 x 242 мм и вес 6,04 килограмма.
- Быстрая зарядка: Возможность быстрой зарядки как самой станции, так и подключенных устройств.
Кроме того, Explorer 500 оснащена высококачественным встроенным контроллером заряда MPPT, благодаря которому можно быстро и легко зарядить солнечную электростанцию, подключив солнечную панель, которую можно докупить отдельно.
Благодаря своей портативности и мощности, эту станцию можно использовать как дома, так и на природе. Тихая работа не будет отвлекать вас, а долгий срок службы аккумулятора обеспечит надежную работу в течение нескольких лет (по крайней мере именно это обещает производитель).
Широкий спектр разъемов позволяет подключать разнообразную технику: от смартфонов до рабочих инструментов. Кроме того, станция может обеспечить питание систем безопасности и даже некоторого медицинского оборудования, однако все это следует учитывать отдельно сверяя характеристики и требования к питанию конкретных устройств.
Цена Jackery Explorer 500: 18000 – 20000 гривен.
BLUETTI EB3A
Зарядная станция BLUETTI EB3A / Фото BLUETTI
BLUETTI EB3A – это еще одна портативная электростанция, которая прекрасно подходит для обеспечения энергией ваших гаджетов и небольших приборов дома. Она имеет схожие размеры и характеристики с Jackery Explorer 500.
Основные характеристики BLUETTI EB3A
- Емкость: 268 Вт*ч, достаточна для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой портативной электроники.
- Мощность: 600 Вт (пиковая 1200 Вт), что позволяет подключать небольшие бытовые приборы.
- Разъемы: Разнообразные разъемы, включая USB, розетку переменного тока, автомобильный прикуриватель.
- Батарея: LiFePO₄ с длительным сроком службы и высоким количеством циклов зарядки.
- Быстрая зарядка: Возможность быстрой зарядки как самой станции, так и подключенных устройств.
- Дополнительные функции: Встроенный фонарик, защита от перенапряжения и короткого замыкания.
Эта многофункциональная станция позволяет заряжать различные устройства, от смартфонов до небольшой бытовой техники, обеспечивая комфорт и независимость от сети в ряде сценариев.
Эта станция также имеет дополнительный вход MPPT с возможностью подключения сторонних солнечных панелей, которые позволяют заряжать станцию от энергии солнца.
Цена BLUETTI EB3A: 14000 – 20000 гривен.
EcoFlow RIVER 2
Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 / Фото EcoFlow
EcoFlow RIVER 2 – это портативная электростанция, разработана для обеспечения энергией во время путешествий или кемпинга и она хорошо подходит для домашнего использования в условиях отключения электроэнергии.
Она компактнее чем предыдущие устройства, от того имеет более скромные характеристики, но также обладает уникальными преимуществами.
Основные характеристики EcoFlow RIVER 2
- Емкость: 256 Вт*ч, достаточна для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой портативной электроники.
- Мощность: 300 Вт (пиковая 600 Вт), что позволяет подключать небольшие бытовые приборы.
- Разъемы: Разнообразные разъемы: USB, USB-C, розетка переменного тока, автомобильный прикуриватель.
- Батарея: LiFePO₄ с длительным сроком службы и высоким количеством циклов зарядки.
- Быстрая зарядка: Возможность зарядки от 0 до 80% всего за час.
- Дополнительные функции: Встроенный фонарик, защита от перенапряжения и короткого замыкания, возможность расширения емкости с помощью дополнительных батарей.
EcoFlow RIVER 2 выделяется своей скоростью зарядки. Благодаря технологии X-Stream, станция может зарядиться от 0 до 80% всего за час, что значительно быстрее большинства аналогов. Это позволяет быстро вернуть станцию в рабочее состояние после использования.
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Кроме того, RIVER 2 имеет компактные размеры и легкий вес, что делает ее удобной для транспортировки. Если вам нужна станция, которая обеспечит питание для рабочего ноутбука, интернета и смартфона – EcoFlow RIVER 2 один из лучших выборов, а при необходимости для этой станции можно будет купить дополнительную батарею.
Цена EcoFlow RIVER 2: 14000 – 18000 гривен.